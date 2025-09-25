Ministerul Apărării ar fi rămas fără bani pentru pensii și salarii. Cum ar urma să fie rezolvată problema

Ministerul Apărării (MApN) nu ar mai avea fonduri suficiente pentru plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului, iar problema ar urma să fie soluționată după rectificarea bugetară, prin transferul unei părți din bani de la investiții, potrivit unor surse politice citate de Digi24.

Pentru a acoperi aceste cheltuieli, o parte din fondurile destinate înzestrării Armatei ar urma să fie redirecționate, însă investițiile nu vor fi anulate, ci amânate pentru anul viitor și incluse în bugetul pe 2026.

Guvernul va prezenta vineri spre consultare proiectul de rectificare bugetară, despre care premierul Ilie Bolojan a spus că „este destul de tensionat”. Documentul va fi publicat cel târziu vineri dimineață în transparență decizională, pentru a putea fi analizat.

Premierul a anunțat că la începutul săptămânii viitoare, cel târziu marți, Executivul va fi convocat într-o ședință extraordinară pentru aprobarea rectificării, astfel încât să fie asigurate plățile curente, completate sumele pentru asistență socială și alocate fonduri suplimentare pentru investiții.

„Această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presați de zona de investiții. Așa cum știți, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene”, a mai spus Bolojan.

El a precizat că României i-au fost alocate puțin peste 20 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, în timp ce valoarea contractelor semnate a ajuns la aproximativ 40 de miliarde de euro.

„Asta înseamnă presiuni puternice pe buget atât anul acesta, cât și anul următor și pentru ca anul următor să putem aloca sume suplimentare pe componenta de investiții, în principal pe supracontractările din programul PNRR, este nevoie să ne reducem cheltuiele de funcționare și practic toți banii care vor fi economisiți suplimentari anul viitor prin reducere de cheltuieli, printr-o mai bună eficiență, vor fi alocați finalizării acestor proiecte de investiții din programul PNRR”, a mai declarat premierul.