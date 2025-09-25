Ilie Bolojan a cerut planuri urgente de reorganizare și reducere a cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan a avut o intervenție fermă în ședința de Guvern, în care i-a acuzat pe miniștri că amână aplicarea măsurilor de reducere a cheltuielilor și reorganizare a personalului. Premierul a cerut ca până vineri, ora 14.00, fiecare minister să prezinte un plan concret de eficientizare și a avertizat că nu va tolera artificiile bugetare prin care datoriile sunt transferate către anul următor, potrivit știripesurse.ro.

Declarațiile lui Ilie Bolojan au fost făcute în ședința de Guvern, unde premierul s-a enervat după ce a constatat că majoritatea miniștrilor încercau să găsească scuze și argumente pentru a amâna reorganizarea personalului și reducerea cheltuielilor. Premierul a transmis clar că fiecare minister trebuie să vină cu planurile de reorganizare și reducere a costurilor de funcționare.

Premierul a cerut în mod expres ca miniștrii să nu recurgă la vechiul artificiu de a transfera cheltuieli pentru anul următor, subliniind că o astfel de practică este inacceptabilă. Situația actuală la Guvern este descrisă ca fiind extrem de dificilă, cu multe facturi înregistrate în sistem și fără resurse suficiente pentru a fi achitate la timp.

Mai multe ministere au primit fonduri suplimentare, însă nu toate solicitările au fost aprobate. La Sănătate se alocă 3,4 miliarde de lei pentru CNAS, pentru medicamente compensate, datorii către farmacii și concedii medicale. Ministerul Sănătății a mai cerut 500 de milioane de lei și 280 de milioane pentru programele de sănătate, dar aceste sume nu au fost aprobate.

Ministerul Transporturilor primește în plus 2,1 miliarde de lei pentru investiții și facturi. Ministerul Muncii beneficiază de 2,5 miliarde de lei, dintre care un miliard pentru plata facturilor la consumatorii casnici. La Ministerul Dezvoltării merg peste 2,5 miliarde de lei, iar la Ministerul Energiei 1,2 miliarde de lei pentru plăți către furnizori.