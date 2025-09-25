Câți bani cheltuie, de fapt, demnitarii și angajații Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a renunțat la ospătari și șoferi, însă cheltuielile alocate pentru mesele demnitarilor din Guvern nu au fost reduse, scrie România TV. Costul zilnic ar trece de 1.000 de lei pentru demnitarii care beneficiază de mașină și tratație la ședințele de Guvern, .

Secretariatul General al Guvernului condus de Bolojan a încheiat un contract cu RAAPPS, regia care administrează locuințe, mașini și personal pentru demnitari. Potrivit sursei citate, cel mai costisitor serviciu este mașina de la Regie: 950 de lei pe zi, plus TVA, deși autoturismele folosite nu sunt toate de lux; în București se poate închiria o limuzină cu 100–150 de euro pe zi.

Tratațiile de la ședințele săptămânale de la Palatul Victoria implică, de asemenea, sume fixe. Nu doar premierul, vicepremierii și miniștrii, ci și secretarii de stat, consilierii și personalul adus de fiecare ministru au dreptul la 150 de lei de persoană; dacă urmează analize prelungite după ședință, suma este de 125 de lei per participant.

Pe lângă acestea, există mesele oficiale: vicepremierii pot cheltui 360 de lei de persoană, iar secretarii de stat și consilierii de stat au plafon de 120 de lei. Sumele vizează doar masa, deoarece vicepremierii pot solicita și cocktailuri de 100 de lei de persoană. Toate aceste costuri se adaugă cheltuielilor de protocol la care au acces premierul, vicepremierii, secretarii de stat și directorii din Palatul Victoria.

Miercuri după-amiază, premierul Ilie Bolojan a organizat o conferință de presă după ce Curtea Constituțională a decis amânarea hotărârii privind pensiile speciale ale magistraților. Șeful Executivului a făcut declarații atât despre vizita sa la Bruxelles, cât și despre problemele bugetare și proiectele de investiții.

„Sunt dator cu o informare legată de deplasarea la Bruxelles. Am avut întâlniri cu comisari europeni pentru economie și apărare, cu vicepreședinta Comisiei Roxana Mânzatu și una cu europarlamentarii români. Cu europarlamentarii am discutat despre principalele probleme pe care le avem și colaborarea pe care o vom putea vedea în perioada următoare. Am discutat subiecte de buget și de fonduri europene din PNRR. Am convenit un deficit cu care România să închidă anul de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei. Efectele pachetelor să fie de 0,6-0,7% din PIB. Anul viitor efectele ar fi de peste 2,5% din PIB. Dacă respectăm ținta de deficit, anul viitor ne putem apropia de o țintă de deficit de 6% din PIB”, a precizat Bolojan.

El a adăugat că principala influență a rectificării bugetare este creșterea cheltuielilor cu dobânzile. Potrivit premierului, bugetul pe 2025 include investiții în valoare de 149 de miliarde de lei. În acest context, a subliniat că a discutat toate detaliile privind programul SAFE, astfel încât România să poată prezenta primele propuneri până la jumătatea lunii octombrie, urmând ca acestea să fie avizate în CSAT în noiembrie și, ulterior, depuse la Comisia Europeană.

„Sunt trei efecte majore ale acestui credit pe componenta de apărare, pe cea de deficit și pe cea de infrastructură de transport. Cele mai importante proiecte pe infrastructura din programul SAFE sunt capetele autostrăzilor din Moldova: Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni. Sper ca aceste două proiecte importante să rămână în acest program SAFE”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că rectificarea bugetară va fi demarată joi și publicată vineri dimineață în transparență decizională. Guvernul ar urma să se reunească într-o ședință extraordinară la începutul săptămânii viitoare pentru a aproba documentul, astfel încât să fie acoperite plățile curente, sumele pentru asistență socială și o mică suplimentare pentru investiții. Totodată, a subliniat că negocierile pentru respectarea jaloanelor din PNRR continuă, obiectivul fiind ca în noiembrie planul să fie aprobat în ECOFIN și România să poată depune cererea de plată numărul patru, în valoare de cel puțin 1 miliard de euro.

Șeful Executivului a confirmat și prelungirea cu șase luni a plafonării adaosului comercial, subiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Deși admite că măsura nu reprezintă o soluție reală pentru scăderea prețurilor, el a explicat că decizia a fost menținută în urma argumentelor prezentate și că, pe termen lung, este nevoie de creșterea producției și procesării produselor agroalimentare, alături de sprijinirea directă a producătorilor.

În ceea ce privește reforma administrației locale, Bolojan a precizat că pachetul nu a fost inclus în ultima asumare de răspundere, deși este esențial. Potrivit acestuia, reducerea cheltuielilor cu cel puțin 2 miliarde de lei este singura modalitate prin care România poate susține atât proiectele finanțate prin PNRR, cât și cererile din programul Anghel Saligny.