Crin Antonescu, critici la adresa lui Bolojan: Un prim-ministru are mai multe responsabilități

Crin Antonescu l-a criticat pe Ilie Bolojan, afirmând că premierul desemnat se concentrează doar pe deficitul bugetar și nu abordează alte domenii importante ale guvernării. Declarațiile au fost făcute în timpul emisiunii „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, unde fostul lider liberal a subliniat că un prim-ministru trebuie să se ocupe și de educație, societate și politică externă, potrivit Gândul.

”Nu sunt de acord cu modul în care Bolojan percepe această funcție și responsabilitățile lui. Domnia sa pare a nu asuma niciun fel de răspundere privitoare la politica externă”, a declarat acesta.

Potrivit lui Antonescu, ”dacă Bolojan este un om care comunică, ar trebui să comunice despre mai multe aspecte”. Acesta a adăugat că Bolojan trebuie să se ocupe și de educație și de problemele societății și că, în prezent, premierul desemnat pare să fie interesat exclusiv de deficit.

Crin Antonescu a comentat și textul scris de Gabriel Liiceanu, în care acesta îl lăuda pe Ilie Bolojan și îl compara cu Moise. Antonescu a spus că textul ar trebui să figureze într-un „memorial al rușinii”, fiind o antologie a textelor scrise la adresa puterii de către intelectuali.

”În acel text se afirmă că Bolojan ar trebui să scoată România din nenorocirea în care a lăsat-o USL, care și-a încheiat existența acum 11 anișori”, a precizat Crin Antonescu.

