Nou mesaj de amenințare cu atac armat trimis către școli și spitale din țară. Suspectul, un adolescent de 17 ani. Update

Update 20.38. Adolescentul de 17 ani este audiat de peste șapte ore, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române. El a fost ridicat de acasă chiar înainte să plece la școală. Polițiștii verifică dacă adolescentul este cel care a trimis mesajele de amenințare primite în ultimele zile de sute de școli, grădinițe, spitale și secții de poliție din București și din alte zone ale țării.

Un nou val de mesaje anonime de amenințare a fost trimis către mai multe școli din țară. Autorul a transmis că, până la finalul săptămânii, va comite „un atac armat” și „un masacru în școli”. Un adolescent de 17 ani din București este audiat la Poliția Română pentru mesajele de amenințare trimise școlilor și altor instituții. În noile mailuri, acesta ar fi atașat patru fotografii șocante care înfățișează un atac armat produs într-o școală din Statele Unite.

Cazul adolescentului a mai atras atenția autorităților. În 2025, România a respins cererea de extrădare solicitată de FBI, după ce un judecător din statul New York a emis un mandat pe numele său pentru terorism și pornografie infantilă. Între 2023 și 2024, el ar fi încercat să obțină imagini indecente de la mai multe adolescente, iar când acestea au refuzat, ar fi lansat amenințări cu bombe la școli din Statele Unite, folosind identitatea victimelor.

Anchetatorii verifică acum dacă același mod de operare se repetă și în România. Ei încearcă să stabilească de pe ce dispozitive și de la ce adrese de email au fost trimise mesajele, iar telefonul și calculatoarele folosite de tânăr sunt analizate în prezent, potrivit Digi24.

Știrea inițială. Potrivit unor surse, elevul ar fi trimis mesaje de amenințare și în SUA. Autoritățile americane ar fi cerut extrădare lui, însă a fost respinsă.

Mesajele au fost trimise de pe aceeași adresă de mail. Un mesaj de ameninţare a fost primit și pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

De asemenea, s-au primit mesaje de amininţare în judeţul Galaţi, fiind vizate şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete.

„La data de 23 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ şi o unitate medicală din municipiul Galaţi au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, a transmis, miercuri, IPJ Galaţi.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de poliţie, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

Mesajele conțin amenințări directe privind comiterea unui atac sângeros. „Voi intra în școală cu două pistoale Beretta. Voi provoca un adevărat masacru”.

Autorul a mai precizat că „până la finalul săptămânii” va pune în aplicare un atac de amploare. Mesajele conțin și expresii jignitoare: „Țările voastre se duc naibii”, se arată într-un fragment al corespondenței electronice.

Un astfel de mesaj de ameninţare a fost trimis la începutul acestei săptămâni pe adresele mai multor şcoli şi unităţi medicale din Capitală, dar şi în mai multe judeţe.

”Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că situația este atent monitorizată și că în spitale au fost implementate măsuri de siguranță excepționale.

„Fac apel la calm. Situația este monitorizată”, a spus Rogobete, precizând că paza instituțiilor sanitare a fost suplimentată ca măsură de precauție. Ministerul Sănătății a transmis recomandări pentru managerii de spitale, iar Poliția și serviciile de informații continuă să investigheze sursa mesajelor.