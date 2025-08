Economie O veste plăcută pentru foarte mulți români. Vor române cu mai mulți bani în buzunare







Una dintre puținele vești bune pentru români, în această perioadă. Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la început de săptămână la indicele de 6,61% pe an, de la 6,64% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească de la data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an.

Indicele la şase luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,76% pe an, de la 6,77% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,90%, de la 6,92% pe an.

Legat de indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

Și săptămâna trecută se înregistrase o scădere a indicelului ROBOR. Care ajunsese la 6,67% pe an, de la 6,68%.

O mare influență a cursului valutar a ROBOR și IRCC au avut-o alegerile prezidențiale din acest an. După ce Nicușor Dan l-a învins în turul al 2-lea al scrutinului pentru Cotroceni pe George Simion, analiștii explicau de ce a apărut o ușoară relaxare pe plan economic.

„Practic, piețele financiare arată că văd luminița de la capătul tunelului. Dacă la alegerile prezidențiale ieșea invers ar fi fost o situație foarte gravă. Inflația foarte ridicată (cea mai mare din Europa) și incertitudinea rezultatului alegerilor au determinat o creștere a dobânzilor. Acum va urma o perioadă de acalmie”, afirma Dragoș Cabat, CFA România,