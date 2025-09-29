Studenţii ies din nou în stradă, în centrele universitare. Programul protestelor anunțate de ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță declanșarea unor proteste naționale, luni, ca reacție la măsurile de austeritate impuse în domeniul educației. Reprezentanții studenților acuză autoritățile că au luat decizii importante fără „o consultare reală, fără estimarea impactului social şi fără a înţelege efectele negative care se vor resimţi în întregul sistem de învăţământ”.

Deschiderea noului an universitar este însoțită de proteste organizate de studenți, care doresc să atragă atenția asupra inechităților generate de măsurile adoptate de autorități în ultimele 12 luni. Seria manifestărilor debutează la Baia Mare. În Capitală, protestul va avea loc în Piața Victoriei, începând cu ora 16:00.

„ANOSR anunță proteste în toată țara în data de 29.09.2025: educația plătește pentru guvernări mediocre? Transportul, apoi bursele studenților, tăieri a căror impact economic este infim și care pentru studenți reprezintă astăzi adevărate obstacole în parcurgerea învățământului universitar”, se arată în comunicatul emis de către ANOSR.

Mobilizarea are ca scop necesitatea de „a se reveni la deciziile din ultimul an care le afectează parcursul universitar, precum limitarea facilităţilor la transportul feroviar, reducerea substanţială a fondului de burse, limitarea perioadei acordării burselor doar pe perioada activităţii didactice şi eliminarea dreptului studenţilor de la taxă de a putea beneficia de acest sprijin!, transmit reprezentanţii studenţilor.

În mai multe orașe din țară vor fi proteste organizate de studenți,conform programului de mai jos: