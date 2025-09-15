Noi promisiuni legate de bursele elevilor. Ultimele calcule făcute la Ministerul Educației

Elevii și studenții ar putea primi din nou bursele de performanță de anul viitor, însă acordarea acestora va depinde de resursele disponibile în buget, spune Daniel David, ministrul Educației. Din cauza dificultăților economice cu care se confruntă România, bursele de performanță și cele de reziliență pentru elevi au fost suspendate. În acest an, statul va acorda doar burse de merit, sociale și tehnologice.

Măsurile legate de burse au stârnit numeroase nemulțumiri în rândul elevilor. Vlăduț Marius Iordache, președintele Consiliului Național al Elevilor, afirmă că bursele nu reprezintă un lux pentru elevii din familii vulnerabile, ci le oferă acces la educație.

„Bursele nu reprezintă un moft pentru elevii care provin din familii vulnerabile reprezintă accesul la educatie pentru ziua de maine, iar pentru cei care fac performanta reprezintă un sprijin lunar si motivatia pentru a continua si a tinti mult mai sus”, a arătat el.

În contextul valului de nemulțumiri, ministrul Educației a explicat că bursele de performanță pentru elevi și studenți ar putea fi reluate abia de anul viitor, în funcție de resursele disponibile.

„Pentru cele de performanță nu am avut în acest an buget suficient, nici după toate măsurile luate pentru a le putea acoperi, dar în zona performanței am păstrat. Premiile, măcar, la Olimpiade. Dacă am fost primii, va trebui să fim tot primii care întoarcem unele măsuri. Iar printre măsurile pe care le întoarcem, da, bursele pentru performanță și în zona studenților, bursele sunt importante. Mie mi-ar plăcea să putem începe să gândim în bugetul de anul viitor”, a spus oficialul.

Studenții și elevii atrag atenția că se confruntă cu cele mai mari reduceri din istoria fondului de burse. Potrivit președintelui ANOSR, diminuarea fondului ar urma să ajungă la 52% conform măsurilor aprobate de guvern, iar studenții care plătesc taxe nu vor mai fi eligibili pe parcursul întregului an calendaristic. Aceasta reprezintă, spun ei, un regres major pentru învățământul superior românesc.

„În momentul de faţă, orice cuvinte si promisiuni sunt în zadar. Considerăm că ar trebui să vedem, de fapt, negru pe alb promisiuni asumate de către Guvernul României pentru a ne hotarî să oprim protestele care sunt programate”, a mai spus Sergiu Covaci.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a retrimis analiza privind evoluția fondului de burse către Administrația Prezidențială și așteaptă un răspuns din partea președintelui Nicușor Dan.

În același timp, luni, 15 septembrie, este programat votul pentru moțiunea simplă care critică politicile Guvernului în domeniul educației. Moțiunea a fost depusă de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

„Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, se arată în textul moţiunii.