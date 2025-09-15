Schimbări legate de transferul școlar în 2025. Condiții și documente necesare

În anul școlar 2025-2026, transferul unui elev de la o școală la alta se face după reguli noi. Legea 141 a crescut efectivul maxim al claselor, iar inspectoratele școlare pot aproba, în anumite cazuri, încă patru locuri peste această limită.

Concret, inspectoratele școlare vor putea aproba depășirea numărului maxim dintr-o clasă cu până la patru elevi, comparativ cu limita de doi elevi din anul precedent, conform Ordinului nr. 6.055, publicat în Monitorul Oficial.

Elevii au dreptul să se transfere între diferite formațiuni de studiu, unități de învățământ, filiere, profiluri sau specializări, precum și între clase sau forme de învățământ, în conformitate cu prevederile ROFUIP 2024 și regulamentul unității școlare la care solicită transferul.

Până în prezent, puține inspectorate școlare au publicat procedura de transfer pe site-ul oficial. Conform regulamentului publicat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj (ISJ Dolj), transferul elevilor în perioada vacanțelor dintre module și în vacanța de vară se realizează cu aprobarea consiliului de administrație al unității școlare la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de unde se transferă elevul. În caz de refuz, decizia trebuie motivată în scris.

În situații medicale deosebite, inspectoratul școlar poate aproba transferul elevilor din clasa a IX-a a liceului, cu păstrarea filierei, profilului și specializării, chiar în timpul vacanței, dacă media de admitere a elevului este cel puțin egală cu media ultimului admis prin repartizare computerizată la specializarea dorită.

Aprobarea se face pe baza avizului comisiei medicale județene sau a documentelor medicale justificative, respectând numărul maxim de elevi stabilit de lege.

În timpul cursurilor, transferul elevilor poate fi aprobat de Consiliul de Administrație al IȘJ Dolj doar în situații excepționale, în conformitate cu art. 144 alin. (5) lit. f) din O.M.E. nr. 5726/2024 privind ROFUIP. Inspectoratul poate, de asemenea, să aprobe suplimentarea numărului de locuri pe clasă, profil sau specializare, respectând limitele legale ale efectivelor.

Situațiile excepționale care permit transferul în timpul anului includ:

schimbarea domiciliului elevului sau al părinților, pentru învățământ primar și gimnazial;

situații medicale speciale

dificultăți de adaptare la mediul școlar;

conflicte între elevi, între elevi și profesori sau între părinți și profesori;

reorientare școlară sau profesională;

practică a unui sport de performanță în alte instituții decât liceul de profil;

cazuri urgente, precum copii victime sau martori ai violenței domestice, pentru care transferul temporar se realizează la unități recomandate de instituțiile sociale, conform procedurilor Ministerului Educației.

Transferul se face la solicitarea scrisă a părinților, tutorilor legali sau a elevilor majori. Cererea trebuie semnată de ambii părinți sau, dacă este semnată de un singur părinte, să fie însoțită de acordul scris al celuilalt părinte. În cerere trebuie menționate datele de contact: telefon și/sau e-mail.

Dosarul elevului trebuie să conțină următoarele documente: