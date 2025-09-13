Politica

Daniel David, primul ministru din Guvernul Bolojan care vorbește despre demisie: Premierul nu este obligat să mi-o ceară

Daniel David. Sursa foto: Captură video Youtube
Ministrul Educației, Daniel David a declarat că nu va continua să ocupe această funcție în cazul în care moțiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată. „Dacă în urma moţiunii simple, deşi nu sunt obligat şi premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru”, a afirmat acesta la Digi24, precizând că nu se va agăța de funcție nici dacă premierul îi va cere să rămână.

Daniel David consideră că demisia sa ar fi firească

Oficialul a explicat că anul școlar a început bine, în ciuda tensiunilor generate de nemulțumirile profesorilor. El a subliniat că în prima zi toți copiii au fost primiți în clase, iar în peste jumătate dintre școli s-au organizat festivități.

Întrebat despre consecințele moțiunii, Daniel David consideră că demisia sa ar fi firească dacă documentul trece. „Nu sunt obligat să îmi dau demisia, premierul nu este obligat să mi-o ceară, dar eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susține un program care nu mai este asumat de coaliție”, a precizat el.

Ministrul a adăugat că se simte liniștit în privința bilanțului său la conducerea Educației. „Țara, ca urmare și a contribuției educației, a scăpat de junk, iar educația are salarii și burse. Sistemul a fost salvat, mi-am făcut datoria, pot să plec”, a punctat David.

AUR a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, acuzându-l că a impus politici de austeritate care ar putea duce la concedieri. Documentul urmează să fie dezbătut și votat luni.

Cum a început anul școlar 2025-2026

Daniel David a arătat că debutul noului an școlar s-a desfășurat fără probleme majore. „Eu cred că anul școlar a început bine. În prima zi, toți copiii au fost primiți, iar în peste jumătate din unități au fost festivități, deși nu era obligatoriu”, a spus acesta.

Ministrul a precizat că în a doua zi cursurile se desfășurau normal în aproape toate școlile. Doar 1,8% dintre unități au înregistrat o formă de protest al cadrelor didactice. „Forma cea mai răspândită era aceea în care profesorii erau în clasă, dar nu predau efectiv lecții, ci doar supravegheau elevii”, a explicat David.

Nu are informații despre o grevă generală a profesorilor

Întrebat dacă profesorii pregătesc un conflict de muncă, ministrul a răspuns că nu are informații privind astfel de pași. „În peste 98% dintre școli sistemul funcționează. Întrebarea este ce facem cu nemulțumirile. Eu aș vrea să le folosim pentru a putea gândi bugetul pe anul viitor”, a spus acesta.

Ministrul a explicat și deciziile referitoare la plata cu ora

Potrivit lui, înainte de măsurile fiscal-bugetare statul plătea 2,7 miliarde de lei anual pentru acest sistem. După schimbări, salariile profesorilor au rămas aceleași, dar norma de predare a crescut de la 18 la 20 de ore pe săptămână, în cadrul celor 40 de ore de muncă.

El a subliniat că aceste măsuri nu ar trebui interpretate ca o reducere a veniturilor, ci ca o ajustare a programului de lucru. În opinia sa, important este ca educația să treacă de la „logica de austeritate la reformă”.

„Eu pot rămâne doar dacă coaliția își asumă acest program de reforme. Dacă nu, înseamnă că mi-am încheiat mandatul și pot să plec liniștit”, a concluzionat Daniel David.

 

