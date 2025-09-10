Politica AUR a depus moțiune simplă contra lui Daniel David







AUR a depus în Senatul României o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David. Reprezentanții formațiunii acuză conducerea Ministerului Educației de adoptarea unor decizii care au pus „pe buturi” învățământul românesc. AUR a mai transmite că „57 de licee agricole au rămas fără finanțare din cauza guvernului Bolojan”.

Alianța pentru Unirea Românilor avertizează, printr-o moțiune simplă, asupra unei crize profunde în sectorul educației din România. Potrivit documentului, sub coordonarea ministrului Daniel David, sistemul de învățământ național a fost afectat „de măsuri brutale de austeritate”, implementate fără transparență și ignorând nevoile reale ale elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Moțiunea depusă de AUR va fi dezbătută luni, 15 septembrie, începând cu ora 16:00. Potrivit textului moțiunii, formațiunea califică actul normativ drept „cel mai grav atac la adresa sistemului de învățământ din ultimii ani”.

Printre principalele nemulțumiri semnalate se numără creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore săptămânal, fără o compensare financiară corespunzătoare, precum și diminuarea cu peste jumătate a fondului destinat burselor pentru elevi.

AUR critică măsurile privind comasarea unităților de învățământ: mii de profesori riscă să-și piardă locurile de muncă, iar sute de școli ar putea fi închise

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) atrage atenția asupra impactului negativ al planurilor „de comasare haotică” a școlilor, acuzând lipsa unor criterii clare și a consultării cu comunitățile locale. Potrivit formațiunii, reorganizarea propusă ar presupune majorarea numărului minim de elevi pentru funcționarea unui liceu de la aproximativ 300 la cel puțin 500.

Modificările preconizate vizează și creșterea efectivelor de elevi în clase. În ciclul gimnazial, numărul elevilor ar putea ajunge până la 32 într-o singură clasă, în timp ce la liceu se prevede posibilitatea formării unor clase cu până la 34 de elevi.

Conform estimărilor AUR, această restructurare ar putea duce la pierderea a aproximativ 15.000 de posturi didactice, ca urmare a reducerii numărului de clase. Totodată, peste 900 de unități de învățământ — majoritatea situate în mediul rural — riscă să fie închise.

Partidul avertizează că măsura ar putea genera o destabilizare profundă a sistemului educațional, afectând în mod direct peste 160.000 de elevi din zonele rurale.

Situația elevilor din mediul rural rămâne una dificilă, în contextul în care distanțele mari până la unitățile de învățământ, adesea nesigure sau greu accesibile – uneori traversând zone unde au fost semnalate prezențe de animale sălbatice, precum urșii – le îngreunează semnificativ accesul la educație.

În paralel, mai arată AUR, măsurile de reducere a cheltuielilor publice au dus la diminuarea fondurilor alocate burselor școlare cu peste 52%. Conform datelor disponibile, mai mult de 44.000 de studenți au fost privați de acest sprijin financiar, esențial pentru continuarea studiilor în multe cazuri.

Contextul actual ridică semne de întrebare cu privire la prioritățile asumate în domeniul educației. Profesorii reclamă lipsa de recunoaștere și susținere, elevii se confruntă cu lipsuri tot mai mari, iar instituțiile de învățământ resimt presiunea unei birocrații care, în opinia multora, nu sprijină în mod real procesul educațional. Documentul integral poate fi citit pe site-ul partidulaur.ro.