Prezență ținută la secret a miniștrilor Oana Țoiu și Daniel David în America. Ce relații cimentează

Un aranjament al ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru, le deschide o portiță miniștrilor noștri de Externe și Educație ca să aibă o întâlnire cu oficiali americani și canadieni. Nu la Washington, ci la Chicago. Evenimentul nu a fost anunțat nici pe site-ul MAE, nici pe al Ministerului Educației sau pe pagina de Facebook a miniștrilor.

Informația ne-a parvenit de la comunitatea românească din Chicago. Se pregătește un summit ce va avea loc pe 20 septembrie. În deschidere, pe 19 septembrie seara, va avea loc o Cină VIP, așa cum anunță organizatorii pe site-ul lor. Cină pe bani, așa cum se poartă și la Casa Albă.

Rețelele de socializare ale diasporei din Chicago sunt împânzite cu anunțul despre Summitul Comunității Românești 2025 și afișul care anunță prezența miniștrilor Oana Țoiu și Daniel David, precum și a altor personalități din România.

„Participați la transformarea viziunii în acțiune”

Mesajul către românii din diaspora se regăsește în textul invitației de participare la eveniment, pe care îl reproducem:

„Vești interesante pentru comunitatea românească! Alăturați-vă Summitului Comunității Românești 2025 din Chicago!

Dragi prieteni, familie și concetățeni români din diaspora. Sunteți pregătiți să vă conectați, să colaborați și să celebrați moștenirea noastră comună? Summitul Comunității Românești 2025 (RoSummit) va avea loc pe 20 septembrie la Chicago!

Acest eveniment de primă clasă reunește lideri din domeniul afacerilor, educației, culturii, religiei și nu numai pentru a consolida comunitatea noastră, a discuta provocări cheie și a lansa inițiative inspiratoare.

Ofertă specială pentru o perioadă limitată! Folosiți codul de reducere RUF193 pentru reduceri exclusive la bilete - valabil doar până duminică, 14 septembrie!

Nu ratați - asigurați-vă locul acum pe www.rosummit.org și participați la transformarea viziunii în acțiune. Etichetați-vă prietenii, împărtășiți dragostea și haideți să facem acest summit de neuitat!”

Organizatorii anunță că întâlnirea din 20 septembrie reprezintă a treia ediție a Summitului Comunității Românești.

„Summitul din acest an se va concentra pe trei priorități cu impact ridicat:

Consolidarea comunității de afaceri româno-americane din SUA și promovarea legăturilor economice pe termen lung între România și Statele Unite.

din SUA și promovarea legăturilor economice pe termen lung între România și Statele Unite. Crearea unor alianțe academice puternice între universitățile românești și cele globale.

între universitățile românești și cele globale. Unirea bisericilor și comunităților pentru a consolida țesătura socială a diasporei.

Cu 2 ministere din România invitați, 2 congresmeni americani, guvernatori și primari și 5 ambasadori, acesta ar putea fi cel mai influent summit de până acum.

Participanții confirmați includ:

Prof. Univ. Dr. Daniel David, ministrul educației

Pr. Prof. Univ. Dr. Hab. Constantin Necula, renumit vorbitor public

4 președinți de camere de afaceri

5 Consuli și consuli onorifici

Oameni de afaceri și lideri comunitari din NY, NJ, WA, CA, IL, IN, WI, OH, MI, CT și DC

Aceasta este cu adevărat o platformă internațională cu acoperire globală, care pune diaspora românească ferm pe hartă.

Aceasta este oportunitatea ta de a:

Conectați-vă direct cu factorii de decizie și liderii din industrie care conduc schimbarea pentru diaspora noastră.

Deblochează parteneriate care deschid uși pentru companiile și profesioniștii români.

Modelarea viitorului comunității noastre contribuind la o viziune îndrăzneață și unită.

În numele Consiliului de Conducere al Summitului și al tuturor organizațiilor partenere, așteptăm cu nerăbdare participarea dumneavoastră la Summitul Comunității Românești din Chicago 2025”.

Prezența la eveniment are și prețuri

În cadrul anunțului despre eveniment sunt specificate și niște costuri pentru biletele care trebuie cumpărate pentru participare. De exemplu:

Cina VIP - Vineri, 19 septembrie, $250.00

Bilete deschise publicului: numai pe bază de invitație

Bilet obișnuit, $150.00

Bilet partener cu reducere, $100.00