Actualitate Andrei Muraru vrea să se întoarcă în țară: Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră







Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, vrea să revină în România. Numit în această funcţie de fostul preşedinte Klaus Iohannis, în martie 2021, diplomatul afirmă că nu și-a dorit niciodată să devină ambasador de carieră.

„Când am mers la Washington, nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră. Deci, pentru mine, acesta este primul şi ultimul post în diplomaţia românească”, spune ambasadorul României în Statele Unite.

Diplomatul a adăugat că nu şi-a luat încă o decizie privind o eventuală revenire în politică. Conform informațiilor vehiculate pe scena politică, în această toamnă guvernul, împreună cu Nicuşor Dan, ar urma să facă o serie de schimbări în rândul ambasadorilor, iar Andrei Muraru s-ar număra printre cei care vor fi înlocuiţi.

„Am plecat acolo cu câteva obiective clare: eliminarea vizelor, evident, era unul dintre ele şi este în continuare. Şi era în mod evident că nu voi rămâne 10 ani la Washington. Cutumiar, un mandat de ambasador este de 4, 5, 6 ani”, a afirmat el.

Muraru a fost consilier prezidenţial între 2014 şi 2021, în mandatul fostului preşedinte Klaus Iohannis, iar în martie 2021 a fost numit ambasador al României în Statele Unite.

Guvernul Bolojan pregăteşte înlocuirea mai multor ambasadori, iar Muraru s-ar afla printre cei care urmează să fie rechemaţi în ţară. Alegerea noului ambasador la Washington va fi făcută de preşedintele Nicuşor Dan.

„Deci cred că, în mod evident, când se va pune problema acestei tranziţii, de la mine către alt ambasador, din punctul meu de vedere, ea se va face cu profesionalism şi cu foarte multă dedicaţie pentru a acorda sprijinul oricărui ambasador care mă va înlocui”, a afirmat el.

Procedura pentru includerea României în programul Visa Waiver a fost reluată de autoritățile americane, însă nu există certitudinea că procesul se va încheia rapid, a explicat ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

Recent, diplomatul a oferit detalii despre stadiul negocierilor și pașii pe care România îi parcurge împreună cu autoritățile din Statele Unite.

Ambasadorul Muraru a confirmat că România lucrează îndeaproape cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și cu Departamentul de Stat pentru a relua procesul de aderare.

Muraru. Sursa foto: Facebook