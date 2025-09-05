SUA sancționează organizații palestiniene

SUA au anunțat joi noi sancțiuni împotriva a trei organizații non-guvernamentale palestiniene care participă la eforturile Curții Penale Internaționale (CPI) de a aresta și urmări penal oficiali israelieni pentru ceea ce acuză că ar fi „crime” comise în Gaza, în timpul războiului contra teroriștilor Hamas, vinovați de atacul din 7 octombrie 2023, soldat cu moartea a peste 1.200 de persoane și nesfârșite violuri, mutilări, profanări de cadavre și luări de ostatici.

Decizia vine pe fondul criticilor Statelor Unite față de mandatul de arest emis anul trecut pentru premierul Benjamin Netanyahu și fostul ministru al Apărării Yoav Gallant, acuzați de crime împotriva umanității și crime de război.

Departamentul de Stat al SUA a justificat măsura afirmând că acțiunile CPI creează un precedent periculos și amenință interesele naționale ale Statelor Unite și ale aliaților săi, inclusiv Israelul.

Organizațiile vizate – Al Haq, Centrul Al Mezan pentru Drepturile Omului și Centrul Palestinian pentru Drepturile Omului – au solicitat Curții Penale Internaționale să investigheze bombardamentele aeriene israeliene din Gaza din 2023.

Într-un comunicat, Departamentul de Stat a denunțat “agenda politizată” a ICC și a subliniat că SUA, ca și Israelul, nu recunosc jurisdicția curții.

Reprezentanții celor trei ONG-uri nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Totuși, Al-Haq a catalogat sancțiunile drept “draconice” și “imorale”, acuzând SUA că încearcă să distrugă instituțiile palestiniene care luptă pentru responsabilizarea vinovaților de crime împotriva umanității.

Sancțiunile fac parte dintr-o serie de acțiuni întreprinse de administrația Trump pentru a sancționa oficiali CPI și palestinieni implicați în acuzarea Israelului.

În februarie, SUA au interzis accesul procurorului șef al CPI, Karim Khan, pe teritoriul american și orice colaborare economică cu acesta.

În iunie, patru judecători ai CPI au fost sancționați, iar în luna următoare un oficial de rang înalt al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului a fost vizat pentru apelurile sale de a ancheta companii asociate guvernului israelian.

Reacțiile internaționale au fost rapide. Amnesty International a numit măsura drept „un atac brutal asupra întregului mișcări pentru drepturile omului palestiniene”, iar Liz Evenson, director pentru justiție internațională la Human Rights Watch, a cerut statelor membre ICC să contracareze eforturile SUA de a submina statul de drept global și activitatea apărătorilor drepturilor omului.

Experții avertizează că aceste sancțiuni ar putea avea efecte pe termen lung asupra capacității organizațiilor de drepturile omului de a monitoriza conflictele din Gaza și de a asigura responsabilizarea celor vinovați.

Pe plan politic, măsurile subliniază tensiunile dintre SUA și organismele internaționale, precum CPI , ridicând întrebări despre aplicarea justiției internaționale în contexte de conflict.

În plan regional, sancțiunile pot încuraja Israelul să continue operațiuni militare fără teamă de anchete internaționale, afectând astfel procesul de pace și relațiile dintre palestinieni și comunitatea internațională.

În plus, ele pot intensifica polarizarea opiniilor în jurul activității ONG-urilor și a rolului Statelor Unite ca actor geopolitic major în Orientul Mijlociu.