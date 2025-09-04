International Turneul Radiohead, afectat grav de antisemitismul fanilor







Radiohead se confruntă cu un boicot neașteptat al fanilor antisemiți sau pro-Hamas, chiar înainte de primul lor turneu după o pauză de șapte ani, potrivit DailyMail.

Decizia vine după ce chitaristul Jonny Greenwood a cântat în Tel Aviv în 2024, alături de muzicianul israelian Dudu Tassa, fapt ce a generat reacții dure din partea mișcării pro-Palestina și a susținătorilor acesteia.

Anunțul despre revenirea trupei pe scenă a fost întâmpinat cu entuziasm, dar și cu valuri de critici, transformându-se într-o controversă internațională.

Mișcarea antisemită palestiniană Boicot, Divestment and Sanctions (BDS) a transmis public îndemnuri la boicotarea concertelor Radiohead, după ce Greenwood a urcat pe scena din Tel Aviv în mai 2024.

Artistul a cântat la Barby Club, într-un spectacol alături de Dudu Tassa, promovând albumul „Jarak Qaribak” – o colecție de reinterpretări ale unor cântece de dragoste din Orientul Mijlociu.

Colaborarea, începută încă din 2008, a fost apărată de Greenwood prin ideea că arta poate uni comunități arabe și evreiești, demonstrând rădăcini culturale comune.

Totuși, pentru activiștii pro-Hamas, gestul a fost interpretat ca o încălcare a apelului la izolare culturală a Israelului.

BDS a acuzat formația de „complicitate” și a transmis că Radiohead nu poate rămâne „tăcută” în fața „tragediilor din Gaza”, acuzând trupa că ignoră așa-zisul „genocid transmis în direct”.

Turneul european și seria de patru concerte la O2 Arena din Londra, programate pentru noiembrie 2025, au generat reacții mixte. Mulți fani și-au exprimat bucuria de a-și revedea idolii pe scenă, unii declarând că „Radiohead este un concert pe lista visurilor”.

În același timp, rețelele sociale au fost inundate de apeluri la boicot, mesaje acuzatoare și ironii la adresa celor care ar cumpăra bilete din partea fanilor de extremă stânga, antisemiți și pro-Hamas.

Controversa nu este nouă pentru trupă. În 2017, Radiohead a concertat la Tel Aviv, în ciuda apelurilor internaționale la anularea show-ului. Thom Yorke, solistul trupei, a răspuns atunci că „a cânta într-o țară nu echivalează cu susținerea guvernului ei”.

Totuși, situația actuală este mult mai tensionată, fiind alimentată de războiul antiterorist din Gaza și de sensibilitatea crescută a opiniei publice.

Boicotul activiștilor pro-Hamas ridică întrebări despre impactul pe termen lung asupra reputației și succesului comercial al Radiohead. În timp ce unii susțin că trupa ar putea fi marginalizată pe piețe sensibile la contextul politic, alții cred că notorietatea și prestigiul formației vor depăși acest obstacol.

Greenwood a subliniat că izolarea artiștilor israelieni „nu aduce nicio înțelegere între tabere”, iar colegii săi au încercat să transmită mesaje de solidaritate față de victimele conflictului.

La nivel global, problema ridică din nou dezbaterea despre rolul artiștilor în conflictele geopolitice. Este muzica un spațiu neutru, sau artiștii au datoria să se poziționeze ferm?

Cazul Radiohead ar putea deveni un precedent pentru alte trupe internaționale, aflate între presiunea publicului și libertatea expresiei artistice.