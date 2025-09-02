International Scandal pe World Cup 2026. Cine plătește adevăratele costuri







World Cup 2026 reprezintă o oportunitate fără precedent pentru Statele Unite de a demonstra capacitatea sa de a organiza un eveniment global de anvergură, potrivit Politico.

Totuși, pentru orașele gazdă, această ocazie se transformă rapid într-o provocare financiară majoră. Deși guvernul federal a aprobat 625 de milioane de dolari pentru costurile de securitate, cheltuielile logistice și operaționale suplimentare pot depăși 150 de milioane de dolari per oraș.

În timp ce FIFA controlează în mod strict fluxurile de venituri și sponsorizările globale, autoritățile locale trebuie să identifice soluții creative pentru a acoperi deficitul, echilibrând siguranța publică, infrastructura și așteptările fanilor.

Costurile pentru securizarea meciurilor și evenimentelor publice sunt uriașe. Congresul Statelor Unite a aprobat recent un fond de 625 de milioane de dolari, care va fi distribuit printr-un program administrat de FEMA către cele 11 comitete locale gazdă din SUA.

Totuși, aceste fonduri acoperă doar o parte din cheltuielile necesare pentru poliție și securitate.

Lisa Gillmor, primarul orașului Santa Clara, California, a explicat: „Există ceva fonduri care vin, dar cu siguranță nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile noastre. Este o sarcină uriașă să gestionăm acest eveniment.”

În Bay Area, șase meciuri vor avea loc la Levi’s Stadium, iar autoritățile locale sunt nevoite să asigure atât securitatea internațională, cât și logistica pentru fanii care vor participa la evenimentele conexe.

Orașe precum Houston și Dallas au apelat la fonduri din Programul de Rambursare pentru Evenimente Majore din Texas, în timp ce Wyandotte County, acasă pentru Kansas City, ia în considerare o taxă suplimentară pe hoteluri.

În Massachusetts, guvernatorul Maura Healey a solicitat un buget suplimentar de 20 de milioane de dolari pentru a coordona cheltuielile cu FIFA.

Tensiunile financiare reflectă un dezechilibru structural între FIFA și orașele gazdă. Federația internațională de fotbal controlează majoritatea surselor de venit: sponsorizările globale, vânzarea de bilete, publicitatea în stadion și drepturile de difuzare.

În schimb, comitetele locale trebuie să suporte costurile directe: transport, securitate, servicii medicale și evenimente publice.

Un exemplu relevant este Bay Area Host Committee, care va plăti 25 de milioane de dolari pentru modificările interioare ale Levi’s Stadium.

În Los Angeles, negocierile au fost mai dificile, proprietarul Rams, Stan Kroenke, considerând că investițiile necesare pentru finala de la SoFi Stadium nu pot fi recuperate din veniturile partajate cu FIFA.

Un oficial anonim din California a subliniat: „FIFA poate fi rapace. A fost o provocare constantă și o sursă de nemulțumire pentru comitetul local.”

FIFA impune reguli stricte privind sponsorizările locale. Cele mai profitabile categorii, precum băuturi și automobile, sunt rezervate organizației, lăsând orașele să vândă doar pachete limitate în sectoare mai puțin atractive.

În timp ce sponsorizările globale pot aduce între 50 și 100 de milioane de dolari, programele locale de tip „Supporter Program” se ridică doar la 3-5 milioane de dolari.

Evenimentele FanFest, devenite un simbol al Cupei Mondiale moderne, reprezintă atât o oportunitate de a atrage turiști, cât și un risc financiar major.

Fiecare festival poate costa până la 1 milion de dolari pe zi, iar pentru un oraș gazdă care găzduiește mai multe zile, aceste costuri pot reprezenta până la 25% din bugetul total.

În Canada și Mexic, toate orașele gazdă au acceptat să organizeze FanFest pe întreaga durată a competiției. În SUA, însă, mai puțin de jumătate dintre orașe au confirmat acest angajament.

Philadelphia, Dallas și Houston vor menține festivalurile, dar alte orașe analizează reduceri sau evenimente alternative. Los Angeles explorează un model hibrid, cu o săptămână de festival aprobat de FIFA, urmată de evenimente regionale independente.

Alan Rothenberg, președintele comitetului organizatoric din 1994, a explicat: „Ei vor ca toată lumea să organizeze un FanFest, ceea ce este minunat. Dar nu poți să-l comercializezi, și atunci apare problema: mult risc și recompensă limitată.”

Când SUA a găzduit ultima dată Cupa Mondială masculină, în 1994, un comitet centralizat coordona toate orașele gazdă, inclusiv vânzarea biletelor, sponsorizările și licențele.

Turneul a generat un surplus de 50 de milioane de dolari, fond folosit pentru crearea Fundației U.S. Soccer, menită să dezvolte fotbalul la nivel local.

Între timp, FIFA a înțeles potențialul de profit și a dublat numărul echipelor, ajungând la 48, și a extins organizarea în mai multe țări. World Cup 2026 va fi primul turneu co-găzduit de SUA, Canada și Mexic.

De această dată, modelul descentralizat al organizării în SUA implică relații directe între fiecare oraș gazdă și FIFA, fiecare cu propriul acord de gazdă, detaliind obligațiile financiare și juridice.

Aceasta înseamnă că responsabilitatea principală pentru costuri și riscuri revine orașelor și nu unui comitet central național.

Situația este deosebit de tensionată în California. Refuzul statului de a aloca fonduri suplimentare a determinat comitetul din Los Angeles să exploreze organizarea de evenimente alternative, în afara controlului FIFA.

Federația a reacționat amenințând cu retragerea licențelor pentru vizionarea publică dacă modelul preferat nu este respectat.

De asemenea, negocierile pentru SoFi Stadium și Levi’s Stadium au evidențiat diferențele de abordare între orașele gazdă și FIFA, precum și provocările financiare în asigurarea infrastructurii necesare pentru finala și meciurile importante.

Fără acces la fluxurile de venituri globale ale FIFA, orașele au apelat la sponsorizări locale, donații private și fonduri guvernamentale.

Georgia a alocat 25 de milioane pentru infrastructura de securitate de la Mercedes-Benz Stadium, iar Washington a dedicat 47 de milioane pentru reamenajarea Lumen Field din Seattle. Miami-Dade a promis 46 de milioane pentru servicii gratuite și subvenții.

În Florida de Sud, presiunile fiscale au determinat reorientarea fondurilor: Fort Lauderdale a transferat 350.000 de dolari de la Cupa Mondială către bugetul pentru adăposturi, iar Miami-Dade analizează posibilitatea de a recupera 10,5 milioane deja plătite.

World Cup 2026 generează un adevărat câmp de luptă financiar între FIFA și orașele gazdă pentru controlul veniturilor. Federația internațională de fotbal deține drepturile asupra celor mai profitabile categorii de sponsorizare, precum băuturile și automobilele, limitând astfel capacitatea locală de a atrage fonduri semnificative.

Comitetele locale sunt nevoite să negocieze sponsorizări mai mici, dar esențiale, în sectoare precum utilități, servicii locale sau dezvoltare imobiliară.

Această diferență în accesul la venituri a generat tensiuni între FIFA și organizatorii locali, care trebuie să acopere costuri masive pentru infrastructură, securitate și FanFest-uri.

În lipsa unei redistribuiri echitabile, orașele gazdă riscă să înregistreze pierderi financiare semnificative, punând presiune pe bugetele municipale și asupra proprietarilor de stadioane.

În același timp, găsirea de soluții creative și parteneriate locale devine crucială pentru a transforma evenimentul într-un succes economic real pentru comunitățile implicate.

Costurile și restricțiile impuse de FIFA influențează direct comunitățile locale, nu doar prin presiunea financiară, ci și prin modul în care fanii experimentează turneul.

FanFest-urile, inițial gratuite și deschise tuturor, reprezintă un punct de atracție cultural și turistic, dar în SUA multe orașe au redus durata sau amploarea acestor evenimente pentru a-și proteja bugetele.

Această decizie afectează direct accesul comunităților la experiențe publice și la oportunități de socializare și divertisment. În orașe precum Los Angeles, Philadelphia sau Seattle, organizatorii explorează alternative hibride pentru a combina cerințele FIFA cu nevoile locale, încercând să mențină evenimente sigure și atractive.

În același timp, presiunea financiară poate determina redistribuirea fondurilor publice către alte priorități, ceea ce poate genera tensiuni între locuitori și autorități.

Astfel, turneul devine nu doar o competiție sportivă, ci și un test al capacității comunităților de a gestiona impactul economic și social al unui eveniment global.

World Cup 2026 oferă o lecție clară: organizarea unui eveniment global implică atât oportunități financiare, cât și riscuri considerabile pentru orașele gazdă.

În timp ce FIFA colectează majoritatea veniturilor și impune reguli stricte, orașele trebuie să gestioneze costuri uriașe, de la securitate la infrastructură și evenimente pentru fani.

Aceasta reflectă un dezechilibru între potențialul de profit și responsabilitățile reale suportate de comunitățile locale.

În ciuda acestor provocări, multe orașe continuă să găsească soluții creative, încercând să ofere fanilor o experiență memorabilă și să capitalizeze pe expunerea globală oferită de cel mai mare turneu de fotbal din lume.

Pe termen lung, experiența World Cup 2026 va rămâne un studiu de caz despre modul în care marile evenimente sportive globale pot influența bugetele locale, relațiile cu guvernele și implicarea comunităților.

Lecțiile învățate acum vor fi esențiale pentru viitoarele ediții ale Cupei Mondiale și alte evenimente de anvergură similară.