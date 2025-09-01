Social Cardurile sociale: Când intră banii și cum vor fi împărțite tranșele







După câteva luni de suspendare, plățile prin cardurile sociale destinate pensionarilor și altor categorii vulnerabile vor fi reluate în această toamnă. Programul „Sprijin pentru România” continuă să reprezinte un instrument de ajutor esențial pentru cei care se află în dificultate financiară, chiar dacă valoarea sumelor acordate a fost redusă semnificativ comparativ cu anul precedent.

Autoritățile subliniază că distribuirea transparentă și eficientă a fondurilor rămâne o prioritate, având în vedere că programul deservește peste două milioane de beneficiari la nivel național.

Potrivit anunțurilor oficiale, reluarea suportului financiar va fi realizată prin două tranșe a câte 125 de lei fiecare, bani destinați exclusiv achiziționării de alimente și produse de bază.

Prima tranșă va fi disponibilă în septembrie 2025, iar cea de-a doua în decembrie, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor primi, până la sfârșitul anului, un total de 250 de lei. Această sumă reprezintă tranșele restante în cadrul programului național.

Măsura vizează în principal pensionarii cu venituri reduse din sistemul public, inclusiv cei cu pensii de limită de vârstă, pensii anticipate sau pensii de invaliditate, atâta timp cât venitul net lunar nu depășește 2.210 lei. De asemenea, sunt incluși:

persoanele cu dizabilități (grad grav, accentuat sau mediu) cu venituri de până la 2.210 lei;

familiile cu cel puțin doi copii, dacă venitul pe membru nu depășește 675 lei;

persoanele fără adăpost;

beneficiarii de ajutoare sociale sau de incluziune;

familiile care primesc alocații pentru susținerea familiei;

persoanele aflate temporar în situații critice de viață.

Conform datelor oficiale din 2024, peste 2,4 milioane de români erau înscriși în program, evidențiind amploarea necesității sociale acoperite de această schemă.

Cardurile sociale sunt distribuite automat de Poșta Română, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri suplimentare. Ele pot fi folosite exclusiv în rețeaua de comercianți parteneri pentru cumpărarea de produse de strictă necesitate – ulei, făină, zahăr, conserve, apă, legume, carne, brânzeturi și pâine. Totodată, cardurile permit plata meselor calde, acolo unde există operatori autorizați.

Beneficiarii sunt sfătuiți să păstreze cardurile deja emise, deoarece acestea rămân valabile pentru noile tranșe. În cazul pierderii sau deteriorării, titularii trebuie să contacteze imediat banca emitentă pentru a solicita reemiterea.

În 2024, fiecare tranșă avea valoarea de 250 de lei și era acordată o dată la două luni, astfel că un beneficiar putea primi până la 1.500 de lei anual. În 2025, frecvența și valoarea au fost reduse: două tranșe de 125 de lei fiecare, cu un total de 250 de lei pe an. Reducerea reflectă ajustările bugetare necesare pentru a menține programul, chiar dacă impactul financiar asupra beneficiarilor este mai mic.