Social Ajutor financiar de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I - IX. Cum pot părinții primi banii direct pe card







Republica Moldova. Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei, oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I - IX, poate fi transferat direct pe cardul părinților, ca ajutor pentru începutul noului an școlar. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru a primi banii direct pe card, părinții trebuie să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md. De asemenea să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.

Pentru aceasta, este necesar să acceseze site-ul mcabinet.gov.md, să se autentifice prin semnătură mobilă. Sau semnătura electronică sau buletin de identitate electronic, apoi să intre în secțiunea „Plăți MPay”. Acolo trebuie să selecteze „Plăți sociale”, apoi „Adaugă cont de plăți”, să introducă IBAN-ul cardului bancar, să aleagă la „Prestator de plată” opțiunea „Banca” și la „Serviciu social” – „Suportul financiar unic pentru pregătirea elevilor de școală”. Ultimul pas este să salveze modificările făcute.

Pentru părinții care nu dispun de semnătură mobilă, semnătură electronică sau buletin electronic, există opțiunea de a merge direct la banca. Unde au deschis cardul și să completeze o cerere de asociere a contului bancar cu suportul financiar.

De asemenea, cei care nu doresc să primească banii pe card pot ridica sprijinul financiar în numerar de la orice oficiu poștal din Republica Moldova, începând cu data de 4 septembrie, a precizat MEC.

Anunțul privind acest ajutor unic a fost făcut pe 17 iunie curent de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Aceștia au subliniat că toți copiii din Republica Moldova, care frecventează clasele I - IX, vor beneficia anul acesta de câte 1.000 de lei pentru pregătirea noului an școlar.

Potrivit ministrului Dan Perciun, aproximativ 295.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial vor primi acest sprijin, iar suma totală alocată este de 300 de milioane de lei. Banii vor putea fi utilizați fără restricții, iar părinții nu vor fi obligați să prezinte bonuri sau justificări pentru cheltuieli. Plata urmează să fie efectuată de Casa Națională de Asigurări Sociale în perioada 2 – 5 septembrie curent.