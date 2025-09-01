Social Evenimente București în prima săptămână de toamnă. Se anunță multă distracție







În Capitală vor avea loc multe evenimente culturale și de divertisment la început de septembrie, de la festivaluri și concerte, până la spectacole de teatru, expoziții și seri de stand-up comedy. Prima săptămână de toamnă se anunță efervescentă, iar bucureștenii au ocazia să trăiască seri memorabile, să descopere expoziții rare sau să se relaxeze la evenimente în aer liber.

Debutul lunii vine cu spectacole importante. La Teatrelli, de la ora 19:00, publicul poate urmări „Zeițe de categoria B”, text al Alexandrei Felseghi ce ironizează clișeele sociale și rolurile feminine stereotipe. În paralel, pe scena Teatrului Național București, în Sala „Ion Caramitru”, este programată drama „Regina Mamă”, o piesă cu accente psihologice puternice.

La capitolul muzică, Green Hours Jazz Cafe găzduiește un concert aparte: Maria Răducanu, considerată una dintre cele mai sensibile voci de jazz și fado din România, cântă alături de chitaristul suedez Krister Jonsson (19:00). Tot seara, trupa Direcția 5 aduce hiturile sale la Berăria H (20:00).

Cei pasionați de artă vizuală pot vizita expoziția foto „România Agfacolor. 1940-1948” de la Palatul Suțu, care aduce o perspectivă rară asupra istoriei recente, sau expoziția „Dorul de acasă” semnată de pictorul Neluș Oană, deschisă la Biblioteca Națională.

Pentru cei care preferă relaxarea, ziua oferă și variante în aer liber: picnic pe Lacul Tei cu caiace și hamace sau un atelier de ikebana la Casa General Henri Cihoschi, unde participanții pot descoperi filosofia japoneză a aranjamentelor florale.

Toate acestea se desfășoară pe fundalul Festivalului Internațional „George Enescu”, care intră în ziua a 9-a și aduce la București orchestre și soliști de talie mondială.

Agenda teatrală rămâne densă. Teatrelli continuă cu „Zeițe de categoria B” (19:00), în timp ce Teatrul Nou propune „Întoarcerea de acasă” (20:00), o poveste emoționantă despre reîntoarcere și identitate.

Pe zona expozițională, la Muzeul Antipa se deschide „Un minut pentru tine, o viață pentru ei”, dedicată conștientizării importanței protejării mediului și speciilor rare. Tot marți, la ARCUB – Hanul Gabroveni, de la ora 12:00, poate fi vizitată instalația „Arta vitraliului la 360°”, o experiență imersivă ce combină tradiția cu noile tehnologii digitale.

Pentru cei care preferă umorul, Comics Club găzduiește de la 20:30 filmarea ComedyBox, unde comedieni cunoscuți testează materiale noi într-o atmosferă relaxată. În paralel, cinefilii pot opta pentru „Dark Thrill Night” la Cinema Europa (17:30), unde sunt proiectate thrillere și filme de suspans.

Festivalul Enescu merge mai departe cu ziua a 10-a, confirmând că muzica clasică rămâne una dintre atracțiile majore ale orașului în această perioadă.

Ziua de miercuri este marcată de piesa clasică „Tache, Ianke și Cadâr” (TNB, 20:00), o comedie savuroasă despre toleranță și prietenie, extrem de actuală prin mesajul său. Tot seara, Teatrul Nou aduce „Billboard”, iar Teatrul Act propune „Introspecții”, o piesă de atmosferă intimă.

La capitolul muzică, oferta e variată: Lidia Buble urcă pe scena clubului AUMA (20:00), iar trupa Bosquito cântă la Berăria H (21:15). În plus, publicul poate intra în atmosfera colorată a Indiei la seara specială „Vibes of India”, organizată tot la Berăria H.

Expozițiile de la MNAC completează tabloul cultural: „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, „Linii paralele” și „Apocalipsis Cum Figuris” pot fi vizitate pe parcursul zilei.

Pentru cei care aleg umorul, miercuri este o seară puternică pentru stand-up: Maraton la The Fool, show-ul lui Serghei la Brera, dar și clasicul Open Mic la Comics Club.

Ziua de joi aduce spectacole variate: „Tristețe și bucurie în viața girafelor” (Excelsior, 19:00), o piesă sensibilă despre copilărie și maturizare; „Fierarii” (TNB, 19:00), o comedie cu accente absurde; și „O zi din viața unui politician fericit” (Teatrul Nou, 20:00), o satiră contemporană.

Pe plan muzical, atmosfera se mută pe Lacul Tei, unde trupa Soul Serenade cântă acustic în cadrul Waves&Lights 2025 (19:00). Tot joi, amfiteatrul în aer liber de la TNB găzduiește concertul Paul Tihan & Andra Andriucă (21:30).

Pentru cinefili, Cinema Europa organizează Joia Voluntarilor cu proiecția filmului „This One’s Gonna Hurt”. De asemenea, la Romexpo începe târgul Baby Boom Show, dedicat viitoarelor mame și familiilor cu copii mici.

Vineri se deschid două mari festivaluri: Balkanik Festival 2025, organizat pe Strada Uranus, ce aduce muzică balcanică, dansuri și gastronomie multiculturală, și Craft Beer Revolution la Berăria H, unde zeci de producători artizanali își prezintă sortimentele de bere.

În teatru, publicul poate alege între comedia „Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit” (Teatrul Elisabeta) și drama „Dragi părinți” (TNB).

Concertele sunt la fel de diverse: trupa americană Kayo Dot cântă la Quantic, Hard Rock Cafe găzduiește tributul Queen „The Show Must Go On”, iar la Berăria H atmosfera e animată de Carmen Chindriș & Taraful Rutenilor.

Tot vineri, Art Safari își redeschide porțile cu expoziții impresionante, de la retrospective dedicate lui Theodor Pallady până la design japonez și artă contemporană.

Ziua de sâmbătă începe cu cei mici, la Teatrul Țăndărică, unde de la ora 11:00 se joacă „Cei trei purceluși”.

Seara aduce spectacole variate: „Mândrie și prejudecată (un fel de)” la Teatrul Excelsior, dar și „Anticlimax” la Teatrul Dramaturgilor Români.

Muzica live nu lipsește: Proconsul cântă la Botanic Restaurant (19:00), trupa Survolaj revine pe scena Quantic, iar la Control Club publicul poate asculta The Mo Chits (20:00).

Ultima zi de weekend aduce continuarea Balkanik Festival, unde atmosfera multiculturală transformă Strada Uranus într-o veritabilă sărbătoare.

Cei care preferă teatrul au la dispoziție comedia „Mă mut la mama” (Restaurant Elisabeta) sau spectacolul „Scapă-mă de nevastă-mea!” (Teatrul În Culise).

În paralel, expozițiile de la MNAC, Art Safari și Muzeul Antipa rămân deschise, oferind o alternativă culturală mai relaxată.