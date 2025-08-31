International

Israelul se gândește să anexeze Cisiordania. Replică pentru țările care ar recunoaște statul Palestina

Israelul se gândește să anexeze Cisiordania. Replică pentru țările care ar recunoaște statul PalestinaBenjamin Netanyahu. Sursa foto: x.com
Israelul ar putea să facă o mișcare cu mari implicații internaționale și să anexeze Cisiordania, conform unor surse citate de Agerpres. Ar fi vorba despre un răspuns față de recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări. Au afirmat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată ieri, la reuniunea cabinetului de securitate.

Mișcarea pe care ar putea să o facă Israelul și care vizează Cisiordania

Extinderea suveranităţii Israelului asupra Cisiordaniei - anexare de fapt a teritoriului cucerit în războiul din anul 1967, din Orientul Mijlociu, a fost pe agenda reuniunii de duminică după-amiaza a cabinetului de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, ce urma să se concentreze mai ales pe războiul din Gaza, a afirmat un membru al acestui cerc redus de miniştri.

Un purtător de cuvânt al ministrului de externe Gideon Saar nu a vrut să răspundăm atunci când a fost rugat să comenteze, dacă ministrul a discutat ideea cu omologul său american Marco Rubio. În timpul vizitei la Washington.

Cisiordania

Cisiordania / sursa foto: arhiva evz

Ideea abandonată în anul 2020

O promisiune anterioară a premierului Netanyahu, de a anexa colonii evreieşti şi Valea Iordaniei, a fost abandonată în 2020 în favoarea normalizării relaţiilor cu Emiratele Arabe Unite şi cu Bahrein prin aşa-numitele Acorduri Abraham. Ce au fost mediate de preşedintele american Donald Trump în primul său mandat, conform sursei citate.

Statele Unite ale Americii au anunţat săptămâna trecută că nu vor autoriza intrarea preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas pe teritoriul lor pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, unde câteva ţări aliate ale SUA ar urma să recunoască Palestina ca stat.

Victimă în rândul Hamas

Altfel, ieri, purtătorul de cuvânt terorist al Hamas, Abu Obeida, a fost eliminat în Gaza şi s-a dus lângă ceilalţi eliminaţi ai axei răului din Iran, Liban şi Yemen în fundul iadului. A fost anunțul pe care l-a făcut ministrul Apărării, Israel Katz, pe contul său de pe reţeaua X.

