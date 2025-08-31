International Purtătorul de cuvânt al Hamas a fost eliminat. Anunțul făcut de israelieni







Purtătorul de cuvânt al aripei armate a mişcării palestiniene Hamas a fost eliminat în Gaza în timpul unei lovituri a armatei israeliene, după cum a anunțat Israel Katz, conform Agerpres.

„Purtătorul de cuvânt terorist al Hamas, Abu Obeida, a fost eliminat în Gaza şi s-a dus lângă ceilalţi eliminaţi ai axei răului din Iran, Liban şi Yemen în fundul iadului”, a scris Katz pe contul său de pe reţeaua X.

Reprezentanții Hamas nu au confirmat deocamdată informaţia. Înaintea reuniunii ministeriale săptămânale, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că „noi am întreprins o lovitură împotriva purtătorului de cuvânt al Hamas (...) Abu Obeida”.

„Sper că nu mai este printre noi, însă remarc că nu mai e nimeni din partea Hamas pentru a lămuri această chestiune”, a mai precizat premierul.

Sâmbătă, armata israeliană a anunțat că a lovit un terorist-cheie al Hamas în oraşul Gaza, fără a-i preciza identitatea. Dar, presa din Israel a anuțat că este vorba despre Abu Obeida.

Într-un comunicat atribuit vineri lui Abu Obeida de către Hamas, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam a avertizat că ostaticii sunt supuşi aceloraşi riscuri ca şi luptătorii Hamas în faţa trupelor israeliene. Care se pregătesc să lanseze o ofensivă asupra oraşului Gaza.

„Vom avea grijă de prizonieri cât de bine vom putea, iar ei vor fi cu luptătorii noştri în zonele de lupte şi de confruntări, supuşi aceloraşi riscuri şi aceloraşi condiţii de subzistenţă”, spunea Abu Obeida.

„Pentru fiecare captiv ucis de agresiune, vom publica numele, fotografia şi o dovadă a morţii sale”, mai preciza purtătorul de cuvânt.

Altfel, trupul neînsuflețit al încă unui ostatic ucis de teroriștii Hamas a fost identificat, la câteva zile după recuperarea sa din Gaza. Este vorba despre Idan Shtivi, au confirmat IDF și Shin Bet, un fotograf în vârstă de 28 de ani, răpit de la festivalului Nova și ucis de palestinieni în timpul atacului din 7 octombrie 2023.