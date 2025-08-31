Politica Fără Furtună la alegerile parlamentare. Ultima speranţă a lui Ilan Şor, spulberată de Curtea Supremă







Republica Moldova. După şansa oferită de Curtea de Apel Centru partidului „Moldova Mare”, condus de fostul procuror anticorupţie Victoria Furtună, Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a spulberat orice speranţă pentru formaţiunea afiliată lui Ilan Şor de a ajunge în Parlament.

Astfel, CSJ a casat hotărârea Curții de Apel Centru și a respins acțiunea depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Decizia CSJ este irevocabilă.

CSJ a dat dreptate CEC-lui că Partidul Politic „Moldova Mare”, prezentând lista candidaților la funcția de deputat în Parlament, fără a verifica corespunderea acestora condițiilor de eligibilitatea, a acționat cu rea-credință. Iar sancțiunea aplicată pentru această omisiune nu poate fi considerată neproporțională în raport cu scopul legitim urmărit. Şi anume de organizarea şi desfășurarea procesul electoral în deplină concordanță cu normele imperative ale legislaţiei.

„Măsura adoptată de Comisia Electorală Centrală este adecvată, necesară și proporțională cu scopul legitim urmărit. Partidul Politic „Moldova Mare”, cunoscând prevederile legale, urma să depună diligență şi să includă în lista candidaților doar persoanele care întrunesc condițiile de eligibilitate.

Obligația de a include în listă a candidaților care corespund criteriului de eligibilitate aparţine în exclusivitate Partidului Politic „Moldova Mare”, care este îndreptățit să solicite de la pretendenții care urmează a fi incluși în listă de candidați prezentarea dovezilor care confirmă faptul că nu au restricții pentru exercitarea drepturilor electorale”, şi-au justificat decizia magistraţii CSJ.

Cutia Pandorei pentru partidul condus de Victoria Furtună prin includerea în lista electorală unui candidat cu antecedente penale nestinse. Este vorba de incuderea în listă, pe poziţia 42, a Cristinei Cipovenco din oraşul Drochia.

La 14 februarie 2025, Judecătoria Drochia a găsit-o vinovată pe Cristina Cipovenco de violenţă în familie. Conform sentinţei, femeia l-a bătut şi la muşcat de mână pe soţ, care venise să o felicite cu ziua de naştere. Cristina Cipovenco s-a ales cu o pedeapsă de 113 ore de muncă în folosul comunităţii.

Soţii Cipovenco, părinţi a trei copii, locuiau separat. Problemele în familie au apărut după ce Cristina a luat mai multe credite şi a folosit banii familiei pentru a investi în criptovalută.

CEC şi-a motivat decizia de a nu admite partidul „Moldova Mare” la alegerile parlamentare prin art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022. Norma prevede că nu pot fi alese

persoanele condamnate prin hotărâre definitivă la pedeapsa închisorii sau cele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%. Ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați

„Se încearcă să fim privați de dreptul la adevăr și la dreptate. Ni se interzice să fixăm, ni se ascund documentele, se ignoră legea. Dar eu nu voi ceda: partidul „Moldova Mare” va lupta până la capăt pentru dreptul fiecărui cetățean la alegeri corecte și la viitorul țării sale”, a comenta Victoria Furtună decizia CEC.

Ulterior, partidul „Moldova Mare” a acuzat CEC că a tăinuit informaţia privind neajunsurile legate de candidatura Cristinei Cipovenco.

Victoria Furtună este fostă procuroare anticorupție, cu aproape două decenii de experiență în domeniu. A părăsit sistemul în martie 2024, în urma unui scandal public. Ea a acuzat atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi inclus-o în lista persoanelor considerate „o amenințare la adresa securității naționale”.

În toamna aceluiași an, Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Cu doar o zi înaintea scrutinului, Ziarul de Gardă a publicat o investigație. În aceasta, Furtună apărea ca fiind una dintre beneficiarele din schemele lui Șor. La scrutinul prezidențial, pentru Furtună au votat 4,45% din alegători.

Pe 18 martie 2025, Furtună a preluat conducerea Partidului „Moldova Mare”, devenind oficial lider politic. În data de 16 august, la două zile după o vizită în Federația Rusă, Furtună a depus actele la CEC pentru participarea partidului Moldova Mare la alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj public, ea a declarat că își dorește o funcție în Legislativ. Dorește să lupte împotriva corupției și să apere statul de drept. Totodată, numele Victoriei Furtună figurează pe lista de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană pe 15 iulie 2024. UE a vizat șapte politicieni și trei organizații. Acestea erau acuzate de acțiuni menite să submineze stabilitatea Republicii Moldova.