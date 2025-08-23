Politica A căzut ultimul bastion al lui Ilan Şor. Fără Victoria Furtună la alegerile parlamentare din Republica Moldova







Republica Moldova. Fosta procuroare anticorupție Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, nu va participa la alegerile parlamentare din toamnă. Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a listei de candidați din partea Partidului „Moldova Mare”, condus de aceasta.

Decizia a fost pronunțată de Comisie în ședința de sâmbătă, 23 august.

Precizările Comisiei Electorale Centrale

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați”, a explicat CEC într-un comunicat de presă.

Furtună deocamdată nu a comentat decizia luată de autoritatea electorală.

Victoria Furtună este fostă procuroare anticorupție, cu aproape două decenii de experiență în domeniu. A părăsit sistemul în martie 2024, în urma unui scandal public. Ea a acuzat atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi inclus-o în lista persoanelor considerate „o amenințare la adresa securității naționale”.

Ea susținea că acest lucru s-a întâmplat după ce a deschis un dosar. În acesta, afirma că instituții ale statului ar fi fabricat și răspândit informații false despre magistrați neloiali guvernării. SIS a respins acuzațiile, menționând că toate evaluările sale se bazează pe date „verificate și relevante”. În toamna aceluiași an, Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Cu doar o zi înaintea scrutinului, Ziarul de Gardă a publicat o investigație. În aceasta, Furtună apărea ca fiind una dintre beneficiarele din schemele lui Șor. La scrutinul prezidențial, pentru Furtună au votat 4,45% din alegători.

Pe 18 martie 2025, Furtună a preluat conducerea Partidului „Moldova Mare”, devenind oficial lider politic. În data de 16 august, la două zile după o vizită în Federația Rusă, Furtună a depus actele la CEC pentru participarea partidului Moldova Mare la alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj public, ea a declarat că își dorește o funcție în Legislativ. Dorește să lupte împotriva corupției și să apere statul de drept. Totodată, numele Victoriei Furtună figurează pe lista de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană pe 15 iulie 2024. UE a vizat șapte politicieni și trei organizații. Acestea erau acuzate de acțiuni menite să submineze stabilitatea Republicii Moldova.