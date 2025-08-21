Politica Regatul Unit se alătuă UE. Noi sancţiuni pentru companiile lui Şor







Republica Moldova. Marea Britanie a introdus noi sancțiuni împotriva mai multor entități asociate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se află și firme controlate de oligarhul fugar Ilan Șor, acuzate că facilitează ascunderea traseului real al banilor și ocolește sancțiunile impuse Rusiei de statele occidentale. Restricțiile vizează companiile: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”.

Amintim că oligarhul fugar Ilan Șor a fost condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru frauda bancară. El a plecat din țară în 2019, iar în prezent se află în Federația Rusă.

„Dacă Kremlinul crede că își poate ascunde încercările disperate de a atenua lovitura sancțiunilor noastre prin spălarea tranzacțiilor prin intermediul unor rețele cripto dubioase, se înșală amarnic”, a declarat ministrul britanic al sancțiunilor, Stephen Doughty.

Autoritățile britanice susțin că firmele respective au folosit criptomonede pentru a ascunde proviniența banilor. În același timp, ajutând Rusia să facă transferuri financiare, așa încât să nu țină cont de sancțiunile internaționale.

Un exemplu în acest sens este crearea bursei cripto Grinex, lansată de foști angajați ai platformei Garantex, care fusese deja sancționată. Scopul: să continue activitatea companiei sub alt nume și să permită mutarea a miliarde de dolari în criptomonede.

Tot atunci a fost lansat și tokenul A7A5, un fel de monedă digitală stabilă (stablecoin), emisă de compania „A7”. Ilan Șor este principalul proprietar, iar un alt acționar important este banca rusească de stat Promsvyazbank, și ea aflată sub sancțiuni internaționale. Oficial, tokenul este promovat ca o „tehnologie financiară modernă”, dar în realitate ar fi fost folosit pentru a ocoli restricțiile.

Amintim că anterior și Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra companiilor deținute de fugarul Ilan Șor, dar și împotriva oamenilor afiliați lui. Astfel, președinta partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a primit interdicția de a intra în Uniunea Europeană.

Forul blocului comunitar menționează că sancțiunile aplicate implică și înghețarea activelor pe teritoriul UE, dar și interzicerea oricărei forme de finanțare sau colaborare cu persoanele și organizațiile vizate. În afară de Furtună, mai este vizat de aceeași interdicție Alexandru Beșchieru, liderul formațiunii „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, considerat succesor al Partidului „Șor”, declarat neconstituțional. Lista neagră a UE este completată de deputații fugari Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan.

Vizată de restricțiile impuse de UE este și Natalia Parasca, actuala președintă a Partidului „Renaștere”, implicată în activitatea organizației „Evrazia”, deja sancționată de blocul comunitar. Nu a scăpat de sancțiuni nici liderul Partidului „Șansă”, Alexei Lungu, afiliat lui Șor, dar și Vadim Grozavu, membru al blocului „Victorie”, condus de asemenea de oligarhul fugar.

Consiliul European și-a motivat decizia prin faptul că persoanele menționate acționează în defavoarea Republicii Moldova, subminează și amenință suveranitatea țării noastre, precum și democrația și independența statului.