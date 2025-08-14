Politica Copiii, folosiţi în campania electorală de partidele pro-ruse. Investigaţie jurnalistică







Republica Moldova. Trei partide pro-ruse ar folosi minori în interese politice. Este vorba despre partidul „Viitorul Moldovei” al fostului premier Vasile Tarlev, „Moldova Mare” a ex-procurorului anticorupţie şi „Inima Moldovei” a fostei başcane Irina Vlah.

Jurnaliştii de la portalul deschide.md au publicat o anchetă, în care au fost documentate mai multe cazuri în care minorii sunt folosiţi pentru a oferi servicii în interesul celor trei partide.

Legislația Republicii Moldova interzice asocierea şi implicarea copiilor în activitatea partidelor politice.

„Fostul premier Vasile Tarlev a luat în serios expresia ”copiii sunt viitorul nostru” și și-a creat, cu ajutorul președintelui Uniunii Naționale a Studenților și Tineretului din Moldova (UNSTM), Eugen Balan, un mecanism bine pus la punct de implicare a minorilor în activități politice”, afirmă jurnaliştii de la portalul Deschide.

Astfel, Eugen Balan, care a fost surprins participând la mai multe evenimente organizate de Partidul ”Viitorul Moldovei” al lui Vasile Tarlev, a folosit membri ai organizației pe care o conduce, inclusiv minori. Copiii ar fi fost implicaţi la lipirea de afișe, împărțirea pliantelor și participarea la acțiuni electorale, mascate sub ”activități culturale”.

Potrivit autorilor anchetei, pe lângă exploatarea tinerilor în scopuri politice, rețeaua lui Balan s-a asigurat ca aceștia să treacă inclusiv prin spălătoria de creieri a Moscovei.

Organizaţia neguvernamentală a lui Balan ar fi organizat deplasări pentru membrii săi în Federația Rusă. Tinerii ar fi participant la activități de instruire ideologică. Acestea ar fi fost plătite de către ONG-ul ”Evrazia”, condus de Nelli Parutenco, fostul contabil al Partidului ”ȘOR”.

De serviciile celor care nu au atins majoratul s-ar folosi şi partidul „Moldova Mare”. Formaţiunea ar fi dirijată şi finanţată de Ilan Şor. Iar preşedinta partidului, Victoria Furtună, a avut o susţinere largă din partea fugarului condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare.

În calitate de argument, autorii anchetei au oferit o înregistrare video. Mai mulți minori au apărut în fața portbagajului unei mașini, plin de cutii cu tricouri și pliante cu simbolurile formațiunii conduse de Furtună.

Ulterior, adolescenţii au îmbrăcat tricourile şi au mers să împrăștie pliantele.

Autorii anchetei mai scriu că „Moldova mare” a luat măsuri pentru a masca activitățile sale ilegale. Astfel, minorii au fost instruiți cum să-și falsifice buletinele de identitate pentru a putea să semneze contracte de voluntariat cu partidul Victoriei Furtună. Iar ipoteza a fost confirmată prin copia unui document.

Şi partidul „Inima Moldovei” al fostei guvernatoare a Găgăuziei a folosit minori. Această ilegalitate fiind documentată şi confirmată de Poliţie.

Luna trecută, cinci persoane, printre care și minori, au fost reţinute pentru că ar fi adus un sicriu în fața Președinției, au fost reținute de Poliție. Potrivit instituției, acestea au declarat că li s-ar fi promis bani de la „reprezentanții unui partid politic”.

Ulterior s-a constatat că este vorba de partidul „Inima Moldovei”. Însă la răspundere, în cazul minorilor, au fost atraşi părinţii.

În legislaţia moldovenească nu se regăsesc sancţiuni clare pentru demnitarii, funcționari publici și actorii electorali, care folosesc minori în scopuri politice.

Codul Penal şi Codul Contravenţional prevede pedepse pentru atragerea minorilor la comiterea infracţiunilor sau a altor activităţi ilegale.

Codul Penal mai prevede închisoare de până la trei ani pentru confecţionarea, deţinerea sau folosirea documentelor oficiale false, inclusiv a documentelor electronice false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii.