Autoritățile lovesc în candidata lui Ilan Șor. Victoria Furtună, conturile blocate din nou

Republica Moldova. Victoria Furtună, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie, se află din nou sub presiune financiară. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea conturilor sale bancare de la „FinComBank”, dar și a celor ale sediului din Chișinău al agenției ruse „Rossiya Segodnya”, folosite pentru transferuri către persoane fizice. Deciziile, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, au fost publicate în Monitorul Oficial din 19 august.

Potrivit documentului, restricțiile vizează fondurile și resursele economice ale Victoriei Furtună, inclusă în lista persoanelor supuse sancțiunilor internaționale. Și anume pentru acțiuni care pun în pericol ordinea constituțională a Republicii Moldova. Decizia se bazează pe hotărârile Consiliului Interinstituțional de Supraveghere.

Aceasta nu este prima măsură de acest tip. SFS a mai blocat conturi deținute de Victoria Furtună, precum și ale unor persoane afiliate lui Ilan Șor. Acestea fiind pe lista de sancțiuni internaționale pentru acțiuni menite să destabilizeze Republica Moldova. În plus, fosta bașcană Irina Vlah și Victoria Furtună au fost surprinse împreună la revenirea de la Istanbul, alimentând speculațiile despre legături strânse între actorii politici cu orientare pro-rusă.

Victoria Furtună este asociată cu Blocul Politic „Victorie/Pobeda”, succesorul partidului politic ilegal „ȘOR”. În campaniile anterioare, membrii blocului au fost încurajați să o susțină pe Furtună și să voteze conform indicațiilor conducerii, încălcând uneori legislația electorală.

Lista persoanelor vizate de sancțiuni

Înainte de decizia respectivă, Consiliul a mai aplicat sancțiuni împotriva altor 21 de persoane. Printre acestea se numără fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, oligarhul Ilan Șor, deputata Marina Tauber, precum și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc.

În lista se mai regăsesc fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, Veaceslav Platon, reținut în Marea Britanie, precum și Constantin Botnari. De asemenea, Alexandr Kalinin, Grigore Caramalac, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă. Lista continuă cu Maria Albot, Victor Petrov, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko.

