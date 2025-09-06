Politica Piedone își face partid, dar susține că nu candidează la Capitală







Cristian Popescu Piedone a declarat că nu intenționează să intre în cursa pentru Primăria Municipiului București. Fostul şef al ANPC, demis de premier după deschiderea unei dosar DNA pe numele său, spune că nu candidează. „Le răspund și curioșilor întârziați: Nu! Nu candidez”.

Cristian Popescu Piedone a reiterat public faptul că nu intenționează să candideze pentru funcția de primar general al municipiului București. Acesta a precizat că primește frecvent întrebări legate de o posibilă intrare în cursa electorală, însă răspunsul său rămâne neschimbat: nu va candida.

„Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: Nu! Nu candidez! Le răspund și curioșilor întârziați: Nu! Nu candidez!”, a transmis Piedone.

Cristian Popescu Piedone a mai afirmat că are obiective politice ambițioase, susținând că experiența sa în administrație a fost marcată de preocupare pentru drepturile cetățenilor indiferent de funcția publică pe care a ocupat-o.

„Am planuri mai mari! Oameni buni, profesional sunt creat de către cetățenii nedreptățiți și păcăliți de statul român. Mereu m-am luptat pentru cetățeanul onest. Indiferent ce funcție publică am ocupat, mereu și mereu am fost în slujba cetățeanului. Oameni buni, consider că a venit vremea… Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele”, a punctat Piedone.

Cristian Popescu Piedone mai afirmă că își va continua parcursul politic, susținând că a rămas fidel principiilor sale privind relația cu cetățenii și că dorește să-i ajute „de la un alt nivel”. El a amintit de momentele dificile din trecutul său și a subliniat că sprijinul primit din partea comunității l-a ajutat să depășească acele perioade.

„Nu e bai! Piedone își cară Sfânta Cruce și merge înainte cu filosofia lui despre cetățeni, prietenie și viață! Piedone n-a renunțat nici măcar când hienele l-au azvârlit în prăpastie (...). Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate”, a mai transmis Piedone.

Cristian Popescu Piedone a anunțat că a demisionat din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), formațiune fondată de Dan Voiculescu. Decizia vine ca urmare a dorinței de a continua parcursul politic alături de cetățenii care l-au susținut.

Potrivit declarației sale, Piedone își exprimă aprecierea față de Dan Voiculescu, despre care afirmă că rămâne fidel valorilor în care crede. În același timp, fostul membru PUSL anunță că vrea o formațiune politică, dedicată în mod explicit intereselor cetățenilor.

„Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor! Revin, foarte curând, cu detalii! Apoi, ne vom întâlni pe stradă, vom discuta pe îndelete și vom face fix ceea ce știm foarte bine să facem: imposibilul… posibil!”, a mai scris Piedone în postarea sa de pe social media.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat, pe 22 iulie, că fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, este cercetat penal sub control judiciar. Pe perioada anchetei, acesta nu are voie să își exercite atribuțiile din funcția publică pe care o deține.

Potrivit procurorilor, Piedone este acuzat că ar fi transmis informații confidențiale unor persoane neautorizate, anterior unui control oficial desfășurat de ANPC la un hotel din Sinaia. Mai exact, ar fi avertizat reprezentantul hotelului din stațiune despre o acțiune de verificare planificată de instituție.

Conform unor înregistrări apărute în spațiul public, Piedone ar fi utilizat telefonul șoferului său pentru a contacta reprezentantul hotelului, căruia i-ar fi comunicat detalii privind controlul și i-ar fi oferit indicații referitoare la măsurile ce trebuie luate în pregătirea unității de cazare pentru verificare.