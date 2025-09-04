Politica Eugen Teodorovici candidează la Primăria Capitalei cerând sprijinul suveraniștilor







Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a anunțat oficial, în direct la un podcast, candidatura pentru funcția de primar general al Bucureștiului. În demersul său electoral, face un apel către formațiunile și susținătorii suveraniști, solicitând sprijinul acestora. Inițiativa este una fără precedent în peisajul politic european deoarece „nici o capitală din Uniunea Europeană, de la înființarea sa, nu a avut vreodată ca și candidat un fost ministru de finanțe”.

Eugen Orlando Teodorovici și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de primar general al Capitalei la podcastul „România Învățată”, difuzat pe platforma X. Fostul ministru a mai anunțat că va avea „cea mai bună ofertă electorală”.

Eugen Teodorovici a subliniat că, în opinia sa, Bucureștiul ar putea deveni prima capitală din Uniunea Europeană care are ca aspirant la funcția de primar general un fost ministru al finanțelor. Acesta a evidențiat unicitatea unei astfel de candidaturi în contextul european.

El a adăugat că experiența sa profesională este un argument solid în fața oricărui contracandidat din zona suveranistă, susținând că niciuna dintre figurile politice din acest curent nu poate concura cu parcursul său profesional.

„Dați-mi un exemplu, un singur exemplu, din mișcarea suveranistă, care poate să combată CV-ul pe care îl are Eugen Teodorovici. Și eu mă înclin”, a punctat Eugen Orlando Teodorovici.

Eugen Teodorovici susține că șansele de reușită în competiția electorală depind de o susținere solidă din partea curentului suveranist. În acest context, el lansează un apel către toate formațiunile și vocile din acest segment politic, subliniind necesitatea coagulării forțelor pentru a obține un rezultat semnificativ.

„Se va naște întrebarea: cine poartă responsabilitatea dacă se pierd alegerile în Capitală? Eu, sau ceilalți care nu pot dovedi că au o propunere mai convingătoare?”, a mai spus Teodorovici.

Fostul ministru atrage atenția și asupra riscurilor asociate cu promovarea unor figuri politice noi, sugerând că lipsa de experiență poate aduce vulnerabilități majore.

„Umblăm după oameni noi, dar omul nou poate fi mai corupt și mai trădător de țară decât omul vechi. Experiența face diferența.”

Pentru Teodorovici, „Capitala joacă un rol strategic în configurarea pe termen lung a scenei politice românești”. În viziunea sa, un succes în alegerile locale din 2025 ar putea „deschide calea spre o majoritate parlamentară în 2028 și chiar spre o candidatură câștigătoare la alegerile prezidențiale din 2029”..