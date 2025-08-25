Politica Daniel Băluță nu respinge o candidatură la Primăria Capitalei. Ce spune primarul Sectorului 4







Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a evitat un răspuns concret, dar nu a respins ideea de a candida pentru Primăria Capitalei, după ce un sondaj CURS l-a dat pe primul loc în preferințele bucureștenilor.

Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, reprezentant al Partidului Social Democrat, ar obține 24% din voturi dacă ar candida pentru funcția de primar general al Capitalei, potrivit unui sondaj de opinie. În acest context, a fost întrebat dacă va candida:

„Vorbim zilele următoare. Îmi doresc să termin planșeul, magistrala M4. În acest moment, Sectorul 4 gestionează aceste lucrări. Nu ne-am propus acest lucru, nu reprezintă o urgență. Nu mă pronunț”, a răspuns Daniel Băluță, după ce a fost întrebat de jurnaliștii Digi24 dacă se va intra în cursa pentru Primăria Capitalei.

Un sondaj de opinie realizat de CURS în perioada 12–22 august indică faptul că Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Municipiului București. Potrivit datelor, 24% dintre respondenți l-ar susține pe Băluță dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare.

Pe poziția a doua în clasamentul preferințelor se află liderul USR, Cătălin Drulă, cu 20% din opțiunile exprimate. Alte două nume cunoscute în peisajul politic bucureștean, Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL), ar avea 11%.

„A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simț, confirmate de realitate (ex. ND) alții cu mult tupeu (...). Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți. Credeți doar acele sondaje făcute de case de sondaje care știu ce este rușinea, care țin la prestigiul lor. Restul sunt pe bani. Pe bani mulți și sunt făcute la unul sau la altul în debara”, a scris pesocial media Ciprian Ciucu.

În sondajul realizat de CURS arată că, în eventualitatea unor alegeri locale desfășurate duminica viitoare, Anca Alexandrescu, candidată independentă și realizatoare la Realitatea TV, ar obține 9% din intențiile de vot pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

Conform aceleiași cercetări, Octavian Berceanu, candidat susținut de REPER, ar avea doar 7%, în timp ce Mihai Enache, reprezentant al AUR, este creditat cu 6%. Diana Șoșoacă, din partea formațiunii SOS România, ar întruni 5% din opțiunile exprimate.

Clasamentul este încheiat de Vlad Gheorghe, candidat al partidului DREPT, și Ana Ciceală, din partea formațiunii SENS, ambii cu câte 3% din preferințele electoratului, potrivit curs.ro.