Justitie CAB a decis că PSD nu trebuie să-l despăgubească pe Vlad Voiculescu







Curtea de Apel București s-a pronunțat în litigiul dintre PSD și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, respingând în totalitate cererea formulată de acesta din urmă. Instanța a considerat că demersul juridic inițiat de Voiculescu este neîntemeiat. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile.

Decizia vine după ce, anterior PSD fusese obligat să achite despăgubiri morale în valoare de 25.000 de euro și să elimine din spațiul public o serie de postări apreciate ca fiind defăimătoare la adresa fostului ministru. Prin hotărârea de acum, Curtea de Apel a anulat în întregime sancțiunile dispuse anterior, oferind câștig de cauză formațiunii social-democrate.

Solutia pe scurt: „Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate în dosarul nr. 10043/3/2024. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. (...) Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtului la retragerea postării din data de 23.11.2024 de pe site-ul său oficial şi de pe contul deschis de către acesta pe reţeaua de socializare Telegram, ca neîntemeiată. Respinge cererea intimatului-reclamant privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.” (Dosar nr. 722/2025, CAB, 21.08.2025)”, se arată în soluția pe scurt publicată pe site-ul portal.just.ro.

Două mesaje publicate de Partidul Social Democrat au devenit motivul unui dosar în care fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a contestat conținutul acestora în instanță.

„În timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîţu şi Mihăilă FURAU 1 miliard de euro a fost costul plătit de români în plină pandemie pentru milioanele de doze de vaccinuri inutile cumpărate de aceşti infractori. Astăzi DNA a început urmărirea penală împotriva acestui GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT! Recidivistul Cîţu şi ‘Magicianul’ Voiculescu i-au închis pe români în case ca să poată FURA! A venit timpul să plătească pentru faptele lor!”(23 noiembrie 2023)”, a scris PSD în postare.

Tribunalul a apreciat că afirmația în cauză reprezintă o acuzație gravă de natură factuală, nefondată, și nu o simplă opinie politică. Instanța a constatat, de asemenea, că postarea îl asocia pe Vlad Voiculescu cu termeni precum „infractor”, „grup infracțional organizat” și „furt de un miliard de euro”.

Partidul Social Democrat (PSD) a emis un comunicat în care critică dur reacția conducerii USR față de anchetele penale care vizează mai mulți lideri ai acestei formațiuni. Social-democrații susțin că USR aplică un dublu standard, tolerând comportamente pe care anterior le condamnase public atunci când implicau membri ai altor partide.

„PSD condamnă dublul standard practicat fără ruşine de conducerea USR, după ce mulţi lideri marcanţi ai acestui partid au devenit 'penali cu acte în regulă', potrivit propriei lor terminologii. În loc să convoace de urgenţă forurile statutare ale partidului pentru a-i exclude pe USR-iştii penali, aşa cum cereau altor partide în situaţii similare, preşedintele USR calcă în picioare independenţa justiţiei cu atacuri politice directe la adresa procurorului de caz şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, se arăta în comunicat

Potrivit PSD, liderii USR nu au convocat forurile interne ale partidului pentru a lua măsuri față de colegii cercetați penal, așa cum cereau cu vehemență în cazuri similare din afara formațiunii. Social-democrații acuză conducerea USR că ar fi recurs la atacuri directe la adresa procurorului de caz și a Direcției Naționale Anticorupție, într-o tentativă de a discredita ancheta în curs. Comunicatul integral îl puteți citi pe site-ul psd.ro.