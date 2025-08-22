Justitie Explicația magistraților după ce au decis ca una dintre victimele accidentului de la 2 mai să primească 20.000 de euro







Curtea de Apel Constanța l-a condamnat definitiv pe Vlad Pascu la 10 ani de detenție, recunoscându-l vinovat pentru accidentul de la 2 Mai, soldat cu decesul a două persoane și rănirea altor trei. Magistrații au decis ca victimele să primească despăgubiri morale în valoare totală de aproximativ 1,7 milioane de euro, potrivit Fanatik.

Decizia vine după ce judecătorii au analizat circumstanțele accidentului și gradul de suferință al fiecărei victime, diferențiind între daunele acordate supraviețuitorilor și familiilor îndoliate.

Curtea de Apel Constanța a confirmat pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu, considerându-l vinovat de producerea accidentului rutier din 2 Mai. Incidentul s-a petrecut pe o porțiune de drum care nu avea trotuar pe întreaga lungime, iar grupul de opt persoane se deplasa pe marginea carosabilului. Instanța a subliniat că accidentul ar fi putut fi prevenit doar de șofer, care a încălcat reguli elementare de circulație, lovind victimele cu viteză mare.

În motivarea deciziei, magistrații au explicat diferențele dintre victime: rudele celor decedați au primit sume de 700.000 și 640.000 de euro, iar supraviețuitorii răniți au primit între 20.000 și 250.000 de euro, în funcție de gravitatea leziunilor și impactul asupra vieții cotidiene.

În acest context, instanța a invocat principiul legal al îmbogățirii fără justă cauză pentru a limita daunele morale acordate tânărului Darius-Dumitru Bârzan, considerând că acesta nu a demonstrat un număr semnificativ de zile de îngrijiri medicale.

Despăgubirile morale au fost stabilite astfel: 700.000 de euro pentru familia lui Andrei-Sebastian Olariu, 640.000 de euro pentru familia Robertei-Maria Dragomir, 250.000 de euro pentru Cristina Ileana Ionescu, 100.000 de euro pentru Vlad-Alexandru Coniac și 20.000 de euro pentru Darius-Dumitru Bârzan.

Darius Bârzan, student la Academia de Științe Economice din București și martor cheie al accidentului, solicitase inițial daune morale de un milion de euro. În declarația sa, el a detaliat cum grupul era răsfirat, iar victimele nu se aflau pe carosabil, dezvăluind circumstanțele exacte ale impactului și modul în care trei membri ai grupului au scăpat nevătămați.

Totuși, Curtea de Apel a considerat că rănile sale nu l-au pus într-o situație de inferioritate față de semenii săi, motiv pentru care suma acordată a fost redusă de la 50.000 la 20.000 de euro.