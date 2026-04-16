Tribunalul București a respins contestația la executare depusă de Dani Mocanu și fratele său. Decizia poate fi atacată în 3 zile

Tribunalul București a respins contestația la executare formulată de Dani Mocanu și fratele său. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile.

Tribunalul București a decis joi respingerea contestației la executare depuse de Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu. Magistrații au stabilit că cererea acestora nu are temei legal.

„În temeiul art. 597 alin. 4 raportat la art. 598 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală respinge contestaţia la executare, formulată de persoanele condamnate MOCANU IONUŢ NANDO şi MOCANU DANIEL, ca nefondată. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare contestator la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanței.

Hotărârea nu este definitivă, iar cei doi au la dispoziție un termen de trei zile de la comunicare pentru a o contesta.

Demersul în instanță a vizat modificarea modului de executare a pedepselor. Cei doi au cerut reducerea sancțiunilor și luarea în calcul a perioadei în care s-au aflat în arest la domiciliu în Italia, înainte de extrădare.

Instanța nu a admis aceste solicitări și a menținut forma actuală de executare a pedepselor stabilite anterior.

Cei doi frați au fost identificați și reținuți în Italia, în provincia Napoli, după ce au părăsit România pentru a evita executarea unor pedepse definitive primite pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor.

Autoritățile italiene i-au plasat în arest la domiciliu, la locuința tatălui lor din Casola di Napoli. În cadrul procedurii de extrădare, magistrații italieni au analizat documentele transmise de partea română și condițiile de detenție din penitenciarele din România, etapă obligatorie în astfel de cazuri.

Decizia finală de predare a fost luată de instanța supremă din Italia, în baza cererii formulate de statul român și a legislației europene aplicabile.

După finalizarea tuturor procedurilor judiciare, Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu au fost transferați în România pe data de 20 martie. În prezent, aceștia execută pedepsele stabilite de instanțele române, iar demersurile lor în justiție continuă prin posibilitatea contestării deciziei recente a Tribunalului București.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de detenţie, iar fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani. Cei doi au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie, în 2022.