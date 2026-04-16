Justitie

Tribunalul București a respins contestația la executare depusă de Dani Mocanu și fratele său. Decizia poate fi atacată în 3 zile

Comentează știrea
Dani și Nando Mocanu. Sursa foto: EVZ
Din cuprinsul articolului

Tribunalul București a respins contestația la executare formulată de Dani Mocanu și fratele său. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de trei zile.

Instanța din București a considerat nefondată solicitarea lui frații Mocanu privind executarea pedepsei

Tribunalul București a decis joi respingerea contestației la executare depuse de Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu. Magistrații au stabilit că cererea acestora nu are temei legal.

În temeiul art. 597 alin. 4 raportat la art. 598 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală respinge contestaţia la executare, formulată de persoanele condamnate MOCANU IONUŢ NANDO şi MOCANU DANIEL, ca nefondată. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare contestator la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în minuta instanței.

Hotărârea nu este definitivă, iar cei doi au la dispoziție un termen de trei zile de la comunicare pentru a o contesta.

Dani Mocanu. Sursa foto: Instagram/Dani Mocanu

Frații Mocanu au solicitat reducerea pedepsei și recunoașterea arestului din Italia

Demersul în instanță a vizat modificarea modului de executare a pedepselor. Cei doi au cerut reducerea sancțiunilor și luarea în calcul a perioadei în care s-au aflat în arest la domiciliu în Italia, înainte de extrădare.

Instanța nu a admis aceste solicitări și a menținut forma actuală de executare a pedepselor stabilite anterior.

Procedura de extrădare din Italia s-a încheiat după mai multe verificări judiciare

Cei doi frați au fost identificați și reținuți în Italia, în provincia Napoli, după ce au părăsit România pentru a evita executarea unor pedepse definitive primite pentru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor.

Autoritățile italiene i-au plasat în arest la domiciliu, la locuința tatălui lor din Casola di Napoli. În cadrul procedurii de extrădare, magistrații italieni au analizat documentele transmise de partea română și condițiile de detenție din penitenciarele din România, etapă obligatorie în astfel de cazuri.

Decizia finală de predare a fost luată de instanța supremă din Italia, în baza cererii formulate de statul român și a legislației europene aplicabile.

Frații Mocanu au fost aduși în România în luna martie după decizia definitivă a instanței italiene. Ce pedepse au de executat

După finalizarea tuturor procedurilor judiciare, Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu au fost transferați în România pe data de 20 martie. În prezent, aceștia execută pedepsele stabilite de instanțele române, iar demersurile lor în justiție continuă prin posibilitatea contestării deciziei recente a Tribunalului București.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de detenţie, iar fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani. Cei doi au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie, în 2022.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale