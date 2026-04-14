Dani Mocanu și fratele său vor să scape de închisoare. Ce șanse au să iasă de după gratii

Frații Mocanu s-au săturat deja de închisoare, drept urmare încearcă să facă demersuri ca să iasă. Proaspăt încarcerați, cei doi ar fi apelat la un artificiu ca să scape mai ușor.

Dani Mocanu vrea în libertate

Potrivit informațiilor din spațiul public, cei doi frați au depus o contestație la executare cu privire la pedeapsa lor. Practic cei doi ar cam vrea să iasă de după gratii, dar condițiile pentru ca o astfel de procedură să fie admisă nu sunt tocmai la îndemâna lor. Mai ales că la momentul prounțării condamnării cei doi au dat bir cu fugiții și au încercat să scape, plecând în Italia.

Ce invocă infractorii?

Cel mai probabil cei doi invocă litera c) cu privire la constestația la executare. Mai exact că s-ar fi ivit vreo nelămurire cu privire la pedeapsa pe care ei o au de executat. Cu siguranță la primul termen, care nu a fost stabilit încă, avocații vor lămuri pe ce își întemeiază această solicitare.

Dar practicica judiciară arată că în majoritatea cazurilor o astfel de acțiune a fost respinsă. Asta pentru că în general nu existau temeiuri rezonabile care să ducă la eliberarea inculpaților.

Frații Mocanu condamnați pentru tentativă de omor

Cei doi au fost condamnați pentru o infracțiune extrem de gravă, după ce au bătut un tânăr într-o benzinărie, până aproape l-au omorât. În acest dosar, artistul a primit o condamnare de 4 ani de închisoare, în timp ce fratele său va trebui să stea 7 ani după gratii. Deși la începutul judecății, cei doi păreau extrem de liniștiți, mai ales că nu erau la primul dosar cu care se confruntau, spre sfârșit au decis să plece în Italia.

Mai ales că mai mulți infractori condamnați în România au reușit să scape de executare în Peninsulă. Nu a fost însă și cazul lor, mai ales că decizia italienilor nu a fost deloc în favoarea lor

