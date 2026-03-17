Recursul în casație depus de Dani Mocanu, respins de ÎCCJ. Manelistul rămâne cu pedeapsa de patru ani de închisoare cu executare

Dani Mocanu. Sursă foto: Facebook
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, marți, ca nefondat, recursul în casație depus de Dani Mocanu și de fratele său, o cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Decizia Înaltei Curți este definitivă

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv pe Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare, iar fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Cei doi au fost inculpați după ce, în 2022, au lovit cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din Pitești, agresiunea având loc în noaptea de 18 spre 19 august, când polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112.

Frații Mocanu au plecat din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare și au fost localizați în Italia. Autoritățile române au început procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie a acestui an Instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea și aducerea lor în România.

Dani Mocanu a mai avut probleme cu legea în trecut

Dani Mocanu a fost judecat și într-un dosar de proxenetism și spălare de bani, în care a primit inițial o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare, însă instanța de apel l-a achitat după ce faptele s-au prescris.

În vara anului 2022, acesta a fost reținut după ce a fost ridicat de la domiciliu și dus la audieri în Mureș, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase, după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr într-un club din Târgu Mureș, iar imaginile au fost publicate pe TikTok.

Alte probleme din trecut

În 2021, Dani Mocanu a fost condamnat la șase luni de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzat că a lansat un videoclip care incita la ură împotriva femeilor, iar instanța a obligat YouTube să înlăture videoclipul „Curwa” (Official Video) Hit 2019 și toate materialele conexe, însă după apel a primit o amendă penală.

El a mai atras atenția publicului și a autorităților după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit, iar Poliția Argeș a anunțat atunci deschiderea unui dosar penal pentru rele tratamente și cruzimi împotriva animalelor.

