Manelistul Dani Mocanu și fratele său vor fi predați autorităților române. Decizia instanței supreme din Italia este definitivă

Manelistul Dani Mocanu și fratele său vor fi predați autorităților române. Decizia instanței supreme din Italia este definitivăDani Mocanu. Sursă foto: Facebook
Instanţa supremă din Italia a decis definitiv, joi, predarea către autorităţile române a manelistului Dani Mocanu şi a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu.

Decizia a fost luată în baza solicitării formulate de autorităţile române, potrivit unei informări transmise de Ministerul Justiției. Hotărârea instanţei este definitivă şi vizează predarea celor doi către România, în cadrul procedurilor judiciare aflate în derulare.

Cei doi își vor executa pedepsele în România

„Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană. Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiţiei şi al autorităţilor române implicate în acest dosar, evidenţiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare. Potrivit procedurilor legale, în perioada următoare, cei doi cetăţeni români urmează să fie aduşi în România pentru continuarea măsurilor legale dispuse în dosar”,  se arată în comunicatul Ministerului Justiției. .

Dani Mocanu și fratele său, condamnați în 2025

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare, în timp ce fratele său, Ionuţ Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare.

România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă
Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția
Fraţii Mocanu au părăsit România înainte de pronunţarea sentinţei definitive, fiind ulterior localizaţi în Italia.

Agresiune într-o benzinărie din Pitești

Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, au agresat un bărbat într-o benzinărie din Pitești.

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost lovită cu o rangă, incidentul având loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022. Poliţiştii au intervenit la faţa locului după un apel la Serviciul de urgență 112.

