Monden

Dani Mocanu, condamnat la patru ani de închisoare. Decizia e definitivă

Dani Mocanu, condamnat la patru ani de închisoare. Decizia e definitivăDani Mocanu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel Brașov a pronunțat sentințele definitive în dosarul în care manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost judecați pentru tentativă de omor, după ce au agresat un bărbat într-o benzinărie din județul Argeș. Decizia instanței a venit după ce dosarul a fost strămutat de la Curtea de Apel Pitești.

Dani Mocanu, condamnat definitiv

Pentru Dani Mocanu, cunoscut publicului larg prin activitatea sa muzicală, pedeapsa a fost redusă față de cea stabilită inițial de Tribunalul Argeș. Astfel, artistul a fost condamnat la patru ani de închisoare, inclusiv contopirea cu o pedeapsă mai veche, anterioară, aplicată cu suspendare.

Dani Mocanu

Sursa foto: Tik Tok

În schimb, fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o sentință mai dură: șapte ani de închisoare, majorată față de cei șase ani și patru luni stabiliți anterior.

Decizia Curții de Apel Brașov include și stabilirea daunelor morale pe care cei doi frați trebuie să le plătească victimei. Inițial, Tribunalul Argeș fixase suma la 14.000 de euro, însă instanța de apel a majorat-o la 40.000 de euro, reflectând gravitatea agresiunii.

De la ce a pornit totul

Incidentul care a dus la acest dosar s-a petrecut în august 2022, într-o benzinărie din Pitești. Potrivit anchetei, scandalul a izbucnit pe fondul unor conflicte mai vechi. Cei doi frați au atacat victima cu o rangă metalică, provocând răni care au necesitat două luni de îngrijiri medicale.

judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

Alte persoane au fost rănite în timpul altercației, iar incidentul a fost calificat de procurori drept tentativă de omor și tulburare a ordinii publice.

În motivarea deciziei, Curtea de Apel Brașov a detaliat modul în care a fost recalculată pedeapsa lui Dani Mocanu. Instanța a revizuit pedeapsa inițială de 5 ani și 9 luni de închisoare, descompunând pedepsele componente și aplicând reduceri pentru infracțiunile respective, ajungând astfel la pedeapsa finală de patru ani.

„Descontopește pedeapsa rezultantă de 5 ani și 9 luni închisoare și repune în individualitatea lor pedepsele componente…”, se arată în decizia Curții, care a explicat detaliat modul de aplicare a legii penale pentru faptele de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ce pedeapsă a primit fratele lui Dani Mocanu

Pentru Ionuț Nando Mocanu, însă, instanța a considerat că pedeapsa stabilită inițial nu reflecta gravitatea agresiunii și a majorat-o la șapte ani de închisoare, păstrând în același timp obligația de a plăti daunele morale stabilite de instanța de apel.

Dosarul strămutat la Brașov a confirmat implicarea ambilor frați în atacul violent, iar decizia finală urmărește atât sancționarea acestora, cât și repararea prejudiciului suferit de victimă.

