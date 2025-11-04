Doi maneliști de top îi fac reclama la sală celebrului interlop Ghenosu

Ghenosu, unul dintre cei mai cunoscuți, dar și temuți interlopi din județul Dâmbovița și-a deschis sală de sport. Iar una dintre figurile marcante care îi face reclamă este nimeni altul decât Vali Vijelie.

Artistul apare într-un clip de pe tik tok alături de Ghenosu, Dani Mocanu, dar și Dan Bursuc. Vijelie este singurul care vorbește și îi invită pe toți cei care stau în Târgoviște și în zonă, la sală la interlop. Nu de alta, dar se pare că după ce a traficat femei și a comis și alte infracțiuni cu violență acesta ar avea și o afacere legală.

Este vorba despre o sală de sport, unde îi invită pe dornici să se antreneze. Și ca să fie și mai credibil, l-a invitat și pe Vali Vijelie să îi facă reclamă.

Dani Mocanu este și din zona mai sus-menționată, dar împărtășește cu Ghenosu și aceiași pasiune pentru infracțiuni. Mai exact pentru același tip de infracțiuni, legate de traficul de persoane.

De altfel, Mocanu a scăpat de o pedeapsă de 6 ani și 5 luni, după ce CCR a dat o decizie privind prescripția. Ulterior Mocanu s-a apucat de politică și a cântat pentru mai mulți oameni din această sferă. Unul dintre cei susținuți a fost Nicușor Dan.

În fotografia mai sus menționată mai apare un alt manelist celebru. Mai exact un producător de marcă din această lume. Este vorba despre nimeni altul decât Dan Bursuc care îl ia de gât pe Ghenosu, semn că cei doi sunt extrem de apropiați. În 2018 Ghenosu a fost dat în urmărire internațională pentru trafic de persoane, proxenetism, dar și pentru faptul că a vrut să ucidă un rival.

În 2020 acesta a fost adus în România, din Irlanda, acolo unde era considerat drept unul dintre cei mai periculoși infractori. Și-a ispășit pedeapsa și de trei ani se pare că s-a apucat de afaceri legale. Acum rămâne de văzut cât îl va ține această preocupare.