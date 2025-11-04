Monden

Doi maneliști de top îi fac reclama la sală celebrului interlop Ghenosu

Comentează știrea
Doi maneliști de top îi fac reclama la sală celebrului interlop Ghenosu
Din cuprinsul articolului

Ghenosu, unul dintre cei mai cunoscuți, dar și temuți interlopi din județul Dâmbovița și-a deschis sală de sport. Iar una dintre figurile marcante care îi face reclamă este nimeni altul decât Vali Vijelie.

Manelistul Vali Vijelie și interlopii

Artistul apare într-un clip de pe tik tok alături de Ghenosu, Dani Mocanu, dar și Dan Bursuc. Vijelie este singurul care vorbește și îi invită pe toți cei care stau în Târgoviște și în zonă, la sală la interlop. Nu de alta, dar se pare că după ce a traficat femei și a comis și alte infracțiuni cu violență acesta ar avea și o afacere legală.

Este vorba despre o sală de sport, unde îi invită pe dornici să se antreneze. Și ca să fie și mai credibil, l-a invitat și pe Vali Vijelie să îi facă reclamă.

Mocanu, altă figură marcantă, lângă interlop

Dani Mocanu este și din zona mai sus-menționată, dar împărtășește cu Ghenosu și aceiași pasiune pentru infracțiuni. Mai exact pentru același tip de infracțiuni, legate de traficul de persoane.

Blestemul iubirii de la Curtea Domnească. Tragedia care bântuie Iașiul și astăzi
Blestemul iubirii de la Curtea Domnească. Tragedia care bântuie Iașiul și astăzi
Noi informații în cazul doctoriței românce găsite carbonizată în Franța
Noi informații în cazul doctoriței românce găsite carbonizată în Franța

De altfel, Mocanu a scăpat de o pedeapsă de 6 ani și 5 luni, după ce CCR a dat o decizie privind prescripția. Ulterior Mocanu s-a apucat de politică și a cântat pentru mai mulți oameni din această sferă. Unul dintre cei susținuți a fost Nicușor Dan.

Cine este Ghenosu

În fotografia mai sus menționată mai apare un alt manelist celebru. Mai exact un producător de marcă din această lume. Este vorba despre nimeni altul decât Dan Bursuc care îl ia de gât pe Ghenosu, semn că cei doi sunt extrem de apropiați. În 2018 Ghenosu a fost dat în urmărire internațională pentru trafic de persoane, proxenetism, dar și pentru faptul că a vrut să ucidă un rival.

În 2020 acesta a fost adus în România, din Irlanda, acolo unde era considerat drept unul dintre cei mai periculoși infractori. Și-a ispășit pedeapsa și de trei ani se pare că s-a apucat de afaceri legale. Acum rămâne de văzut cât îl va ține această preocupare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Blestemul iubirii de la Curtea Domnească. Tragedia care bântuie Iașiul și astăzi
23:45 - Noi informații în cazul doctoriței românce găsite carbonizată în Franța
23:36 - Manea filmată într-o biserică din Argeș: Dă-mi o foaie și un pix, viață
23:25 - Aeroportul Bruxelles, închis după apariția unor drone în spațiul aerian
23:16 - Grindeanu își menține poziția față de Oana Gheorghiu: Nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus
23:04 - Maghiarii ironizează planurile de reînarmare ale României. Mesaj de la Budapesta

HAI România!

Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică

Proiecte speciale