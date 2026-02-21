Florin Ghenosu, acuzat de coordonarea unei rețele de cămătărie. Dobânzi și amenințări: Te tai din cap până-n picioare

Florin Ghinea, zis Ghenosu, este acuzat că a coordonat o grupare de cămătari care percepea dobânzi de până la 30% pe lună și își amenința victimele cu moartea. Șase persoane au fost plasate sub control judiciar, relatează gandul.ro.

Procurorii DIICOT îl acuză pe Florin Ghinea, cunoscut în mediul interlop drept Ghenosu, că ar fi coordonat o grupare specializată în cămătărie și șantaj.

Potrivit anchetei, în perioada 2023 – februarie 2026, acesta ar fi oferit sume importante de bani cu împrumut, direct sau prin intermediari, percepând dobânzi lunare cuprinse între 10% și 30%.

Anchetatorii arată că, în unele situații, doar dobânzile ar fi ajuns la valori cuprinse între 81.000 și 459.000 de euro. Sumele erau acordate în euro, iar presiunea pentru recuperarea banilor creștea pe măsură ce întârzierile se acumulau.

Într-un caz documentat în dosar, o persoană ar fi primit un împrumut de 85.000 de euro, pentru care s-ar fi aplicat o dobândă de 30% pe lună. Până în acest an, doar dobânda ar fi fost calculată la 459.000 de euro.

Conform probelor strânse la dosar, atunci când datornicii nu mai reușeau să achite sumele stabilite, presiunile deveneau directe. În perioada ianuarie – februarie 2026, într-unul dintre cazuri, persoana împrumutată ar fi fost amenințată în repetate rânduri cu moartea. Mesajele transmise telefonic erau explicite.

Unul dintre membrii grupării, Cristian Vasile, cunoscut sub porecla Gore, i-ar fi spus victimei: „Ori mergem toți la pușcărie, ori nu știu ce se întâmplă! Jur pă familia mea că iese crimă! Bă, mor și eu, dar muriți și voi! Spune-mi imediat unde ești că altfel, să moară băiatul meu, de nu te tai! Te tai din cap până-n picioare!”

La rândul său, Ghenosu ar fi intervenit telefonic. „Bă, tu nu auzi ce-ți spun eu ție? Eu cred că tu ești nebun… tu ai rămas setat pe duminică… până duminică ție îți iau căpățână… tu ești prost la cap… nu știi cu cine te-ai pus?”, i-ar fi transmis acesta.

Potrivit anchetatorilor, amenințările nu vizau doar persoana îndatorată. Membrii familiei acesteia ar fi fost, de asemenea, vizați, pentru a forța achitarea unei sume de 185.500 de euro, care ar fi reprezentat parțial dobânzi restante și o așa-numită taxă de „intervenție pentru stoparea dobânzilor”.

La 31 ianuarie 2026, susțin surse judiciare, Ghenosu ar fi mers împreună cu soția sa la locuința datornicului din Băleni, județul Dâmbovița. În casă s-ar fi aflat trei persoane. Potrivit informațiilor din dosar, în timpul vizitei ar fi fost răsturnate scaune și distrus un suport de lumânări, iar cei prezenți ar fi fost amenințați cu moartea.

Ulterior, ar fi urmat noi apeluri telefonice și alte deplasări la aceeași adresă. La o a doua vizită, persoanele din interior s-ar fi încuiat, iar cei veniți ar fi încercat să forțeze ușile locuinței.

Anchetatorii susțin că astfel de acțiuni aveau rolul de a accentua presiunea psihologică asupra victimelor și de a accelera recuperarea sumelor solicitate.

Florin Ghenosu a fost ridicat de acasă joi dimineață, împreună cu alte cinci persoane, printre care și soția sa. Perchezițiile au dus la ridicarea unor sume importante de bani, telefoane mobile și două autoturisme de lux.

Inițial, cinci dintre cei șase suspecți au fost reținuți. Ulterior, toți membrii grupării au fost plasați sub control judiciar.

Dosarul vizează infracțiuni de cămătărie și șantaj, iar ancheta este în desfășurare. Procurorii continuă administrarea probelor pentru a stabili întinderea activității presupusei rețele și numărul persoanelor afectate.