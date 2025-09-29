Legea care permite confiscarea sumelor obținute de cămătari din dobânzi și împrumuturi, promulgată

Președintele Nicușor Dan a promulgat luni o lege care stabilește că infracţiunea de cămătărie se pedepsește cu închisoare de la șase luni la cinci ani. „Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție”, a spus deputatul Alexandru Dimitriu, inițiator al legii, potrivit unui comunicat emis de USR.

Proiectul de lege vizează modificarea articolului 351 din Codul Penal și stabilește că, în cazul infracțiunii de cămătărie, vor fi confiscate atât suma împrumutată, cât și dobânda obținută, dacă aceasta este inclusă în sumele ulterior împrumutate.

Deputatul USR Stelian Ion, inițiatorul legii, a declarat luni că „doar așa poate fi descurajată cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate”.

Alexandru Dimitriu, inițiator al legii, a spus că astfel de persoane „prin definiție, sunt infractori”.

„Rămâne, așadar, oficial de azi: dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România și cât de strâmbă a ajuns Justiția în general. Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție încă de la primul împrumut. Cum s-au gândit oare judecătorii că banii aceștia, obiectul infracțiunii, nu le pot fi confiscați, ci doar banii ceruți în plus”, a afirmat acesta.

USR a transmis că legea a apărut după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis recent că, în cazurile de cămătărie, poate fi confiscată doar dobânda percepută, nu și sumele împrumutate de cămătari.

Această interpretare a creat o situație favorabilă cămătarilor: ei își puteau recupera „principalul” chiar și după condamnare, ceea ce le reducea pierderile și slăbea efectul descurajator al pedepsei. Practic, cămătarul putea ieși „în câștig” chiar dacă justiția constata că a comis o infracțiune.