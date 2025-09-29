Social

Legea care permite confiscarea sumelor obținute de cămătari din dobânzi și împrumuturi, promulgată

Comentează știrea
Legea care permite confiscarea sumelor obținute de cămătari din dobânzi și împrumuturi, promulgatăBani. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a promulgat luni o lege care stabilește că infracţiunea de cămătărie se pedepsește cu închisoare de la șase luni la cinci ani. „Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție”, a spus deputatul Alexandru Dimitriu, inițiator al legii, potrivit unui comunicat emis de USR.

Articolul 351 din Codul Penal, modificat

Proiectul de lege vizează modificarea articolului 351 din Codul Penal și stabilește că, în cazul infracțiunii de cămătărie, vor fi confiscate atât suma împrumutată, cât și dobânda obținută, dacă aceasta este inclusă în sumele ulterior împrumutate.

Deputatul USR Stelian Ion, inițiatorul legii, a declarat luni că „doar așa poate fi descurajată cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate”.

„Astăzi avem o veste bună: legea USR privind confiscarea banilor de la cămătari a fost promulgată rapid de preşedintele Nicuşor Dan. Doar aşa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflaţi în situaţii de vulnerabilitate. România are nevoie de legi clare şi ferme împotriva cămătăriei, nu de portiţe care să protejeze infractorii”, a spus acesta, potrivit unui comunicat de presă emis de USR.

Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha

Dimitriu: „Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”

Alexandru Dimitriu, inițiator al legii, a spus că astfel de persoane „prin definiție, sunt infractori”.

„Rămâne, așadar, oficial de azi: dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România și cât de strâmbă a ajuns Justiția în general. Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție încă de la primul împrumut. Cum s-au gândit oare judecătorii că banii aceștia, obiectul infracțiunii, nu le pot fi confiscați, ci doar banii ceruți în plus”, a afirmat acesta.

Legea, după o decizie a ÎCCJ

USR a transmis că legea a apărut după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis recent că, în cazurile de cămătărie, poate fi confiscată doar dobânda percepută, nu și sumele împrumutate de cămătari.

Această interpretare a creat o situație favorabilă cămătarilor: ei își puteau recupera „principalul” chiar și după condamnare, ceea ce le reducea pierderile și slăbea efectul descurajator al pedepsei. Practic, cămătarul putea ieși „în câștig” chiar dacă justiția constata că a comis o infracțiune.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
23:18 - Decizie majoră în procesul lui Andrew Tate. Ce se întâmplă cu milionarul
23:15 - Superliga. „U” Cluj - CFR Cluj, 2-2. Rezultat care nu mulțumește pe niciuna dintre echipe
23:10 - Lukașenko a ironizat avertismentul Poloniei privind încălcarea spațiului aerian
23:02 - De ziua sa, Neluțu Varga poate primi un cadou de 4,5 milioane de euro. „Ce facem, Tati?”
22:55 - Clarificări privind rolul și situația Electrocentrale București (ELCEN) în sistemul de termoficare al Capitalei

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale