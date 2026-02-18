Justitie

Celebrul interlop Ghenosu a ajuns din nou pe mâna procurorilor. S-au pus în aplicare 14 mandate

Celebrul interlop Ghenosu a ajuns din nou pe mâna procurorilor. S-au pus în aplicare 14 mandatePercheziții. Sursa foto: arhiva EVZ
Percheziții în Dâmbovița. Procurorii DIICOT, alături de polițiștii Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au descins miercuri în județul Dâmbovița într-un dosar care vizează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, cămătărie și șantaj, potrivit Gândul.

Percheziții de amploare în Dâmbovița

Anchetatorii au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară și șase mandate de aducere pe numele unor suspecți despre care există indicii că ar fi coordonat o rețea de împrumuturi ilegale, însoțite de presiuni și amenințări grave.

Ghenosu

Ghenosu. Sursa foto Arhiva EVZ

Liderul grupării ar fi interlopul Florin Ghinea, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Ghenosu”. Acesta urmează să fie adus la sediul central al DIICOT din București pentru audieri, împreună cu ceilalți suspecți.

Cum acționau membrii clanului condus de Ghenosu

Conform procurorilor, activitatea grupării ar fi început în 2023. Membrii ar fi oferit împrumuturi cu dobânzi foarte mari, în afara cadrului legal, unor persoane aflate în dificultate financiară. În momentul în care termenele de plată expirau, iar sumele datorate creșteau considerabil, suspecții ar fi recurs la amenințări și presiuni constante pentru a-și recupera banii.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, suspecții au oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane vătămate, desfășurând această activitate în afara cadrului legal”, au transmis anchetatorii.

Potrivit aceleiași surse, după acumularea datoriilor, victimele ar fi fost supuse „presiunilor psihice, amenințărilor cu acte de violență și chiar cu moartea asupra victimelor și familiei acestora”.

Prejudiciul depășește 500.000 de euro

Ancheta arată că presiunile nu s-ar fi limitat la recuperarea sumelor împrumutate. În unele cazuri, persoanele îndatorate ar fi fost constrânse să transfere terenuri și imobile către membrii grupării, prin acte notariale. Chiar și după aceste transferuri, amenințările ar fi continuat, în scopul obținerii altor bunuri.

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 500.000 de euro, reprezentând dobânzi plătite de persoanele vătămate. Audierile au loc la sediul central al DIICOT, unde procurorii urmează să decidă măsurile preventive ce se impun în acest caz.

