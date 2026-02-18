Motivul pentru care cererea lui Călin Georgescu privind controlul judiciar a fost trimisă la un complet de divergență

Cererea lui Călin Georgescu de a scăpa de măsura controlului judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară a fost trimisă spre soluționare unui complet de divergență după ce judecătorii Tribunalului București nu au ajuns la un acord asupra soluției.

Decizia privind controlul judiciar, contestată de Georgescu, a rămas fără o soluție definitivă, iar un complet format din trei magistrați urmează să adopte o hotărâre în acest sens.

Decizia de a transmite dosarul către un complet de divergență a fost luată după ce judecătorii din completul Tribunalului București însărcinat cu analizarea contestației lui Georgescu nu au reușit să cadă de acord asupra soluției de adoptat.

Instanța a consemnat în motivare că „judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției de admitere sau respingere a cererii”, ceea ce a impus crearea unui complet de divergență alcătuit din trei magistrați care vor adopta o hotărâre în baza votului majoritar.

Potrivit legii procedurii penale, completele de divergență sunt constituite în cazurile în care magistrații nu pot conveni asupra unei soluții privind chestiuni procesuale esențiale, precum legalitatea unei măsuri preventive sau a unor acte de urmărire penală.

În această situație, un al treilea judecător este chemat pentru a decide în echipă cu ceilalți doi, iar hotărârea se adoptă prin vot majoritar.

Măsura controlului judiciar a fost impusă lui Călin Georgescu pe durata urmăririi penale în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Potrivit procurorilor, acesta ar fi promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe prin declarații publice și apariții în spațiul mediatic, fapte considerate infracțiuni conform legislației române.

Înainte de formarea completului de divergență, Tribunalul București a prelungit anterior măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și a amânat pronunțarea pe contestația lui Georgescu până în februarie 2026. Această decizie nu a fost definitivă, iar contestația a rămas în analiză.

Măsurile preventive, cum este controlul judiciar, se aplică pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal și pentru a preveni influențarea martorilor, periclitarea actului de justiție sau alte situații care ar putea împiedica efectuarea cercetării penale și a judecății.

Contestarea acestora poate fi făcută de inculpat, iar instanța are obligația de a analiza legalitatea și proporționalitatea măsurii.

După constituirea efectivă a completului de divergență, instanța va stabili un termen de judecată în care părțile vor putea formula observații sau pledoarii, dacă legea prevede acest lucru.

Ulterior, completul va decide asupra contestației formulate de Georgescu — fie va menține controlul judiciar, fie îl va revoca sau modifica.

Hotărârea completului de divergență va fi importantă pentru modul în care se va desfășura procesul pe fond, etapa în care instanța urmează să analizeze probele și argumentele părților privind faptele de propagandă legionară.

În faza actuală, dosarul este în camera preliminară, etapă în care instanța verifică legalitatea actelor de urmărire penală și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a începe judecata pe fond. Contestările privind probele și alte chestiuni procedurale ridicate de apărători sunt deja parte a materialului de analiză.