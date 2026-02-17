Justitie

Călin Georgescu a dat autografe și a primit flori la controlul judiciar. Avocat: Măsura ar trebui ridicată miercuri

Călin Georgescu a dat autografe și a primit flori la controlul judiciar. Avocat: Măsura ar trebui ridicată miercuriCălin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursă foto: Facebook
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a semnat, marți, controlul judiciar. La Poliția Buftea, a fost întâmpinat de susținători, care i-au cerut autografe și i-au oferit flori. Avocatul său, Giorgiu Coman, a declarat,  că miercuri se așteaptă ridicarea măsurii preventive.

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la poliție pentru a semna controlul judiciar, așa cum prevede măsura impusă. În fața sediului, mai multe persoane au venit să-l susțină, aducând flori și cerând autografe.

Călin Georgescu ar trebui să scape de controlul judiciar, susține avocatul său

Giorgiu Coman, avocatul lui Călin Georgescu, a declarat că instanța ar putea decide miercuri ridicarea controlului judiciar. El a susținut că nu există probe care să justifice menținerea acestei măsuri și a criticat modul în care autoritățile au tratat cazul.

Din punctul meu de vedere, dacă lucrurile ar fi respectate conform rolului judecătorului în procesul penal, măsura ar trebui ridicată”, a spus Coman. El a subliniat că Georgescu nu a folosit fonduri publice și nu există dovezi că ar fi comis fapte ilegale, iar citatul din Biblie sau referințele religioase din discursurile sale nu pot fi considerate propagandă legionară.

Calin Georgescu

Calin Georgescu., considerat de mulți români liderul suveraniștilor Sursa foto: Captură video

Avocatul critică sistemul și invocă raportul Senatului SUA

Coman a adăugat că sistemul judiciar și autoritățile au motive să fie reticente față de Georgescu, deoarece acesta poate mobiliza un număr mare de cetățeni. Avocatul a mai menționat raportul prezentat în Senatul Statelor Unite, sugerând că acesta ar clarifica motivele temerilor autorităților față de fostul candidat.

Am încredere în judecători că vor analiza atent dosarul și vor lua o decizie corectă, ridicând această măsură împotriva unui om nevinovat”, a mai spus avocatul, la un post TV.

De ce se află Călin Georgescu sub control judiciar

Călin Georgescu este cercetat penal într-un dosar în care procurorii îl acuză, printre altele, de promovarea unor idei cu caracter legionar și de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Măsura controlului judiciar a fost impusă inițial în februarie 2025 și a fost prelungită de mai multe ori. În trecut, instanța a respins cererile de revocare a controlului judiciar, menținând măsura pentru cel puțin încă 60 de zile.

Decizia instanței privind posibila ridicare a controlului judiciar urmează să fie luată miercuri, conform avocatului, iar până atunci Georgescu își va continua obligațiile stabilite de măsura preventivă.

