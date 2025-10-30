Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce magistrații au respins joi contestația formulată de apărătorii săi. Instanța a menținut măsura preventivă pentru încă 60 de zile, conform hotărârii anterioare pronunțate de Judecătoria Sectorului 1. Decizia este definitivă.

Potrivit minutei publicate pe portalul instanței, contestația a fost respinsă ca nefondată, ceea ce înseamnă că fostul candidat la președinție este obligat să respecte în continuare condițiile impuse de controlul judiciar.

La sosirea și plecarea lui Călin Georgescu de la tribunal, sute de persoane s-au adunat în fața instituției pentru a-l susține. În momentul în care acesta a părăsit clădirea, s-a produs o busculadă între un grup de susținători și jandarmi.

Forțele de ordine au intervenit pentru a extrage un bărbat din mulțime, ceea ce a dus la reacții violente din partea altor participanți, inclusiv a unei femei însărcinate și a unui bărbat care s-a îmbrâncit cu jandarmii.

Ulterior, pe rețelele sociale au apărut imagini și mesaje acuzatoare la adresa forțelor de ordine, cu afirmații precum „Jandarmeria a început să bată femeile”. Instituția a reacționat prompt, respingând aceste informații.

Jandarmeria Română a transmis că „în niciun moment jandarmii nu au agresat femeia însărcinată”, precizând că intervenția acestora a avut ca scop exclusiv protejarea sa și evitarea unei situații de risc. Potrivit instituției, forțele de ordine au încercat să o țină la distanță de zona agitată și i-au recomandat să rămână într-un perimetru sigur, departe de grupul violent. În același context, jandarmii au intervenit pentru extragerea unui bărbat care manifesta un comportament recalcitrant, iar în urma acțiunii a fost condusă la secția de poliție și o a doua persoană implicată în incident.

Decizia instanței vine după ce, pe 1 septembrie, Judecătoria Sectorului 1 a dispus menținerea măsurii controlului judiciar în dosarul în care Călin Georgescu este inculpat pentru mai multe infracțiuni grave.

Printre acestea se numără complicitatea la tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale și promovarea ideologiilor fasciste și legionare. Georgescu a catalogat hotărârea ca fiind „un abuz total împotriva legii” și a contestat obligația de a se prezenta săptămânal la poliție.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află sub control judiciar din 26 februarie 2025, în urma unei decizii a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii îl acuză de șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitatea la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu ar fi plănuit destabilizarea statului român cu sprijinul unor mercenari conduși de Horațiu Potra, fost politician și mercenar din Mediaș, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, unde acesta obținuse primul loc.

Anchetatorii mai menționează:

Promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război și crime contra umanității, prin elogierea lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța;

Promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prin declarații, interviuri și postări online din ultimii cinci ani;

Comunicarea de informații false și fals în declarații, legate de finanțarea campaniei electorale și declarațiile de avere;

Inițierea sau sprijinirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob.

Măsura controlului judiciar rămâne valabilă pentru următoarele două luni, perioadă în care Călin Georgescu va fi obligat să respecte toate restricțiile impuse de instanță.