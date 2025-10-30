Jandarmeria Română semnalează un nou fake-news. „În niciun moment jandarmii nu au agresat femeia însărcinată”

O nouă campanie de dezinformare s-a răspândit pe rețelele de socializare, după ce în mediul online au apărut postări în care se susținea că, în timpul incidentelor de la Tribunalul București, jandarmii ar fi agresat o femeie însărcinată. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) a reacționat imediat, semnalând caracterul fals al acestor informații.

„În spațiul online au apărut mai multe imagini însoțite de mesaje de tipul „Jandarmeria a început să bată femeile”. ATENȚIE! Acestea reprezintă dezinformări menite să creeze o reacție emoțională în spațiul public și să discrediteze intervenția autorităților”, a transmis instituția într-un comunicat oficial.

Reprezentanții Jandarmeriei subliniază că intervenția a avut ca scop protejarea femeii, nu agresarea acesteia.

„În niciun moment jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenția acestora a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o țină la distanță de zona în care situația devenise tensionată, pentru a evita escaladarea conflictului. Jandarmii i-au recomandat femeii să rămână într-o zonă sigură, departe de orice formă de violență, pentru a-i proteja siguranța. Vă recomandăm să vă informați întotdeauna din surse oficiale și să nu distribuiți informații neverificate, care pot contribui la propagarea dezinformării”, precizează Jandarmeria Română.

Nu este prima dată când instituția devine ținta unor astfel de manipulări. În luna martie, Jandarmeria Română a avertizat asupra unui alt fake-news apărut pe rețelele de socializare, unde circula un clip video care sugera, în mod fals, prezența „polițiștilor sub acoperire” cu canistre de benzină la un protest.

Într-un comunicat transmis la acel moment, Jandarmeria a precizat că „imaginile prezentate în videoclip sunt dintr-un eveniment mai vechi”, iar persoanele surprinse „nu sunt polițiști sub acoperire, ci angajați ai unui post de televiziune aflați la fața locului pentru a realiza o transmisiune live”. Instituția a subliniat că astfel de manipulări au potențialul de a submina încrederea publicului și a reiterat apelul către cetățeni de a verifica informațiile înainte de a le distribui.

La momentul respectiv, Jandarmeria Română a venit cu precizări suplimentare după apariția unor imagini care au circulat intens pe rețelele de socializare, explicând contextul în care au fost surprinse persoanele în civil care purtau canistre.

Potrivit instituției, acestea „se îndreptau către zona de protest din direcția Bulevardului Buzești”, iar în urma verificărilor s-a constatat că recipientele respective conțineau combustibil destinat autoutilitarelor unui post de televiziune aflat pe teren pentru a asigura transmisiunile live.

Reprezentanții Jandarmeriei au mai precizat că persoanele în cauză nu aveau asupra lor legitimațiile de serviciu, motiv pentru care „o a treia persoană, reprezentând același post de televiziune, a venit ulterior pentru a le confirma identitatea”.

Instituția a subliniat că intervenția jandarmilor a respectat toate procedurile legale, fiind o acțiune preventivă menită să clarifice situația și să asigure desfășurarea în siguranță a manifestațiilor publice.

Jandarmeria Română a reiterat, într-un comunicat emis în luna martie, că toate acțiunile sale sunt desfășurate „în mod legal și transparent”, respingând ferm informațiile false care au circulat pe internet și care, potrivit instituției, „nu reflectă realitatea”. Reprezentanții Jandarmeriei au subliniat că instituția respectă în permanență cadrul legal, iar acuzațiile apărute pe rețelele de socializare sunt nefondate și pot afecta încrederea publică în structurile de ordine.

În același mesaj, instituția a făcut apel la responsabilitate și discernământ în mediul online, încurajând cetățenii „să se informeze exclusiv din surse oficiale”. Totodată, Jandarmeria avertizează că „dezinformarea poate avea consecințe grave”, contribuind la amplificarea confuziei și panicii, și dă asigurări că va continua să comunice transparent și să demonteze public orice tentativă de manipulare, pentru a menține un climat de siguranță și încredere în rândul populației.