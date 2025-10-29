Explozia din Rahova. Familia tinerei însărcinate care a murit cere explicații

La aproape două săptămâni de la explozia din Rahova, oamenii din zonă încearcă încă să-și revină. Printre victime se numără și Mirela, o tânără de 24 de ani, însărcinată în aproape opt luni, care ar fi împlinit astăzi, 29 octombrie, 25 de ani. Părinții, partenerul și membrii familiei Mirelei cer explicații și vor să afle cum a fost posibil ca o neglijență, o eroare umană sau o serie de greșeli să le schimbe viața definitiv, potrivit Fanatik.

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia tinerei moarte, a declarat pentru Fanatik că acesta este „cel mai dureros dosar” din întreaga sa carieră. El a precizat că au fost deja făcuți mai mulți pași legali, însă prioritatea familiei Mirelei nu este despăgubirea materială, ci obținerea dreptății pentru tânăra mamă.

„În primul rând am depus cerere de constituire ca parte civilă. Dar, pentru ei, în momentul de față, cel mai important este să fie găsiți vinovații vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acolo. Sigur că și daunele sunt importante, pentru că, în esență, asta e tot ceea ce mai pot face în momentul ăsta, să ceară niște daune”, a afirmat acesta.

Pe lângă dorința de a afla adevărul, familia Mirelei se concentrează acum pe recuperarea fratelui ei, un adolescent de 17 ani, rănit în urma exploziei.

„Vom solicita trimiterea fratelui victimei către INML, pentru efectuarea unui examen medico-legal, ca să stabilim câte zile de îngrijire medicală sunt necesare. Vor fi multe, iar toate aceste aspecte vor conta în evaluarea despăgubirilor pe care le vom solicita”, a mai spus avocatul.

Întrebat despre sumele solicitate în instanță, avocatul Adrian Cuculis a declarat că nicio despăgubire nu poate compensa suferința familiei, însă acestea reprezintă o formă legală de recunoaștere a tragediei trăite.

„N-aș vrea să vă spun deocamdată sumele exacte, pentru că ele nu sunt definitive, sunt departe de a fi definitive, dar, cu siguranță, discutăm de sume cu multe zerouri. Vorbim despre o tânără gravidă care astăzi trebuia să fie cerută în căsătorie de concubinul ei, o femeie însărcinată în aproape opt luni, cu un copil perfect viabil. Plus trauma fratelui, care a asistat la totul”, a spus acesta.

Pe 29 octombrie, autoritățile au făcut mai multe percheziții în diferite locații pentru a strânge probe și documente legate de explozie. Avocatul familiei a confirmat că scopul acestor acțiuni este stabilirea responsabilităților și împiedicarea distrugerii de dovezi. El a precizat că ancheta trebuie să clarifice dacă activitățile firmei implicate au fost legale și dacă au fost respectate toate procedurile

„Suspendarea despre care s-a tot vorbit ar fi trebuit să însemne oprirea totală a activității. Dacă firma era suspendată și totuși a continuat să lucreze, acele contracte sunt nule, iar activitatea – ilegală”, a mai spus acesta.

Avocatul a menționat că este posibil ca un angajat să nu fi știut că firma era suspendată, situație în care ar putea răspunde doar civil, pentru neglijență, și nu penal.

„Administratorul firmei, însă, dacă a permis continuarea activității în mod ilegal, va trebui să răspundă penal. Mi-e greu să cred că lichidatorul judiciar ar fi autorizat o astfel de practică”, a mai spus acesta.