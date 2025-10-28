15.000 de bucureșteni sunt ignorați de mulți ani de autorități. Oamenii, obligați să își caute dreptatea în justiție

Se spune că România este „țara proprietarilor” – circa 95% din populație trăiește în locuințe proprietate personală. Însă nu toți românii beneficiază și de terenurile aferente locuințelor, terenuri la care au dreptul prin lege. Numai în Capitală aproape 15.000 de persoane care au depus cereri la autoritățile competente pentru a intra în posesia suprafețelor cuvenite așteaptă de ani de zile să primească un răspuns, explică avocatul Răzvan Popescu.

„Sunt mii de cazuri în care oamenii care au depus cereri ca să primească bucățica lor de curte la care au dreptul prin lege așteaptă cu anii fără să primească un răspuns de la autorități. În principal, din cauza numărului prea mic de angajați ai instituțiilor competente și a întârzierilor cu care vin răspunsurile de la diverse autorități ale statului care trebuie să își dea avizul. Dar și a faptului că actele normative care reglementează acest drept de proprietate, precum Legea nr. 87/2020, nu prevăd și un termen limită de soluționare a cererilor. Ca urmare, numărul lor crește mai repede decât cel al cazurilor soluționate, iar unii solicitanți așteaptă și de cinci ani fără să primească nicio decizie”, afirmă avocatul Răzvan Popescu, specializat în materia legilor de fond funciar.

Potrivit specialistului, persoanele care pot cere constituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de teren aferente locuinței sunt proprietarii caselor de locuit construite înainte de 1 ianuarie 1990 și cei care au achiziționat imobile în baza Legii 112/1995 sau moștenitorii lor.

Procedura este simplă: se depune o „cerere de constituire a dreptului de proprietate privată”, în baza Legii 87/2020, la primăria pe a cărei rază se află imobilul. Nu există o formulare tip, însă este necesar ca solicitarea să fie însoțită de mai multe acte doveditoare, care să ateste că proprietarul imobilului sau moștenitorii lui figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau cadastrale și că aceasta este înregistrată în evidențele fiscale. De asemenea, trebuie să facă dovada că au calitatea de proprietari ai construcțiilor.

Decizia finală este emisă de către prefect, dar în majoritatea cazurilor întârzie cu anii. În astfel de situații, singura soluție pe care o au la dispoziție solicitanții este să meargă în instanță. Unde, dacă dosarul depus este corect întocmit și respectă condițiile prevăzute de lege, rata de succes este ridicată, iar dreptul de proprietate se poate obține mult mai repede.

„Apelarea la instanțele de judecată pentru a putea beneficia de constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente unei locuințe este justificată în două cazuri. Primul, atunci când autoritățile emit o decizie nefavorabilă, care poate fi contestată direct la tribunal. Al doilea, atunci când vorbim de un refuz tacit al autorităților respective, adică după expirarea unui termen rezonabil de la depunerea cererii, ceea ce ar însemna unul, doi ani, fără primirea niciunui răspuns din partea lor”, explică Răzvan Popescu.

Specialistul mai precizează însă că numeroși proprietari de locuințe care au dreptul la terenurile aferente acestora nu cunosc Legea nr. 87/2020, care este relativ nouă, și ca urmare solicitările ce ajung în instanță sunt destul de puține.