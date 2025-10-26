Dramaturgul Eugen Șerbanescu, achitat după opt ani în dosarul în care DNA l-a acuzat de abuz în serviciu

Tribunalul București a decis luni, 20 octombrie 2025, achitarea dramaturgului Eugen Șerbanescu, fost director al Centrului Național al Cinematografiei (CNC) în perioada 2006-2013, în dosarul în care acesta fusese trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu constând în presupusa finanțare ilegală a unor producători de filme.

Aceeași soluție a fost dispusă pentru celelalte două inculpate din dosar: Carmen Stejeroiu, fosta șefă a Serviciului Fond Cinematografic, și Gabriela Dincă, fostă angajată a aceluiași serviciu.

Minuta sentinței nr. 1050/2025 din dosarul nr. 22267/3/2020 prevede următoarele:

-Eugen Șerbanescu a fost achitat „cu privire la întreaga acuzație penală pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 27.08.2020, emis de Direcția Națională Anticorupție în dosarul de urmărire penală nr. 374/P/2015, acuzație penală față de care prin încheierea din 28.03.2024 Tribunalul a dispus schimbarea încadrării juridice”.

-Carmen Stejeroiu și Gabriela Dincă au fost achitate în aceleași condiții, pentru întreaga acuzație penală pentru care fuseseră trimise în judecată.

Tribunalul a constatat că în cauză nu au fost dispuse măsuri preventive față de inculpați și a respins ca nefondată acțiunea civilă formulată de către Centrul Național al Cinematografiei în contradictoriu cu inculpații.

Instanța a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanțele DNA din 10.06.2020 și 19.08.2020:

Gabriela Dincă: masurile asigurătorii, până la concurența sumei de 35.487.650,11 lei, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, inclusiv sechestrul aplicat asupra cotei indivize de 37,5% dintr-un apartament și asupra sumelor din conturile bancare.

Carmen Stejeroiu: masurile asigurătorii, până la concurența sumei de 35.487.650,11 lei, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, inclusiv sechestrul aplicat asupra cotei indivize de 50% dintr-un apartament și asupra sumelor din conturile bancare.

Eugen Șerbanescu: masurile asigurătorii, până la concurența sumei de 25.806.294,11 lei, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, inclusiv sechestrul aplicat asupra cotei indivize de 1/2 dintr-un teren și asupra unui autoturism Mercedes GLC 350 E 4Matic, precum și asupra sumelor de bani din conturile bancare.

Decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare de către Ministerul Public, inculpați și partea civilă.