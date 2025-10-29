Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” reținuți pentru ucidere din culpă în cazul unui pacient cu arsuri grave

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri reținerea a doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, acuzați că nu au acordat îngrijiri medicale corespunzătoare unui pacient internat la secția de arși, ceea ce ar fi condus la decesul acestuia.

Este vorba despre o femeie de 62 de ani, medic aflat în serviciul de gardă, cercetată penal pentru ucidere din culpă, și un medic curant în vârstă de 56 de ani, acuzat de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale.

Potrivit anchetatorilor, „în perioada 26 - 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcţională de Arşi - Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă 'Bagdasar-Arseni', suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafaţa corporală a pacientului ars, omiţând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală”.

Ulterior, pacientul a fost preluat de medicul curant, care, conform procurorilor, „nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului şi, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele şi nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”.

Această omisiune ar fi dus la neidentificarea și tratarea corespunzătoare a arsurilor, ceea ce a provocat agravarea stării pacientului și decesul acestuia la 31 august 2025.

Anchetatorii mai precizează că medicul curant „a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale”, consemnând faptul că pansamentele ar fi fost schimbate zilnic în sala de operații, deși acest lucru s-a întâmplat doar în trei zile. De asemenea, acesta ar fi modificat foaia de observație clinică, trecând procentul de 72% arsuri peste un procent inițial de 53% pentru a acoperi lipsa unei evaluări corecte.

Cei doi medici urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.