Un bărbat, reținut de procurorii DNA, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea peste 10.000 de euro 

Un bărbat a fost reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență, după ce a fost prins în flagrant, miercuri, în timp ce primea 12.500 de euro de la un inculpat, martor în cauză, căruia îi ceruse 25.000 de euro lăsându-l să creadă că are influență asupra unui ofițer al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, pe care îl putea determina să întocmească un dosar penal în urma unui denunț formulat de acesta, potrivit comunicatului emis de DNA.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au decis, pe 29 octombrie, să înceapă urmărirea penală și să rețină, pentru 24 de ore, un bărbat fără calitate specială, acuzat de trafic de influență.

Procurorii anticorupție susțin că, în perioada 24 - 29 octombrie, bărbatul ar fi cerut 25.000 de euro de la o persoană, martor în cauză, lăsând să se creadă că are influență asupra unui ofițer de poliție din Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, pe care îl putea determina să întocmească un dosar penal în urma unui denunț formulat de martor.

Scopul era ca acesta să obțină un document pe care să-l folosească în instanță pentru reducerea la jumătate a limitelor pedepsei în dosarul în care este cercetat.

Banii urmau să fie plătiți în două tranșe: prima pe 29 octombrie 2025, iar a doua după 15 ianuarie 2026.

Pe 29 octombrie 2025, bărbatul a primit de la martor 12.500 de euro, sumă oferită în scopul menționat, moment în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea în flagrant.

Inculpatul a fost informat despre acuzațiile aduse și este prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

