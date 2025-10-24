Fiica și ginerele lui Sergiu Medar, fost șef a Comunității de Informații, inculpați în dosarul de la Spitalul Militar

Col. Raluca Simona Costache și col. Daniel-Octavian Costache, fiica și ginerele generalului Sergiu Medar, fost șef al Comunității de Informații în primul mandat al lui Traian Băsescu, se numără printre cele 19 cadre militare inculpate de DNA în dosarul privind fonduri europene la Spitalul Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”.

Potrivit DNA, col. Raluca Simona Costache și col. Daniel-Octavian Costache sunt cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu în formă continuată. Aceștia ar fi contribuit, direct sau indirect, la implementarea mecanismului ilegal de plată a salariilor și bonusurilor din fonduri europene la Spitalul Universitar de Urgență Militar „Dr. Carol Davila”.

Principalul inculpat este comandantul Spitalului Militar Central, general-maior Florentina Ioniță-Radu, alături de alte 18 cadre militare. Dosarul are legătură cu proiectul european „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce și tratament al leziunilor precanceroase colorectale, ROCCAS II București-Ilfov”, implementat în perioada 22 iulie 2020 – 31 decembrie 2023.

Generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, este urmărită penal pentru uzurparea funcției și abuz în serviciu în formă continuată, implicând peste 100 de acte materiale și obținerea unor foloase necuvenite.

Tatăl și socrul celor doi inculpați, generalul-locotenent Sergiu Medar, fost șef al Direcției de Informații Militare și al Comunității Naționale de Informații, a avut și el probleme cu Justiția. Generalul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Case pentru generali”.

Inculpatul Traian Pigui a întocmit în mod nelegal adrese și avize de repartizare a locuințelor de serviciu, inducând în eroare comisiile de auditare. Ca urmare, mai multe documente oficiale false au permis vânzarea acestor locuințe în regim subvenționat către Șerban Floarea, Radici Francisc, Năstase Constantin, Medar Sergiu Tudor și alți ofițeri, generând un prejudiciu de 962.330,37 lei pentru Ministerul Apărării Naționale.

Inculpații au depus acte false și au determinat comisiile să încalce atribuțiile de serviciu, astfel cumpărând locuințele subvenționate în condiții ilegale. Legea 562/2004 permitea achiziția subvenționată doar pentru militarii care nu dețineau anterior alte locuințe și care erau chiriași valabili, criterii ignorate de majoritatea inculpaților, inclusiv Medar Sergiu Tudor.